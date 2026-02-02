Agencias

La directora del Real Jardín Botánico-CSIC visita Colombia para recuperar el legado de José Celestino Mutis

María-Paz Martín impulsa acciones desde Colombia en favor del patrimonio científico y cultural heredado de Mutis, promoviendo alianzas y fondos internacionales para restaurar espacios históricos y revitalizar la investigación y la economía regional en torno a la biodiversidad

Convocando respaldo de instituciones locales, nacionales e internacionales, María-Paz Martín, directora del Real Jardín Botánico-CSIC, destacó durante su visita a Colombia la necesidad de financiamiento para avanzar en la restauración de los espacios históricos vinculados a la expedición científica de José Celestino Mutis. Esta iniciativa, según informó la institución en un comunicado, busca no solo proteger el patrimonio cultural y científico heredado de Mutis, sino también reactivar la investigación, la cultura y la economía regional centradas en la biodiversidad colombiana.

La visita de Martín tiene como objetivo principal evaluar el estado actual del legado de José Celestino Mutis en los territorios donde se desarrolló la Real Expedición Botánica del Nuevo Reino de Granada, entre 1783 y 1810. Tal como detalló el Real Jardín Botánico-CSIC, el itinerario de la directora incluye Bogotá, Mariquita e Ibagué, lugares de especial relevancia para el patrimonio científico y cultural dejado por el sabio gaditano. En Mariquita, la sede central de aquella expedición, Martín mantendrá una reunión de trabajo con autoridades locales dedicada a diseñar estrategias para la recuperación del Jardín Botánico fundado por Mutis.

Entre las actividades previstas durante la semana, Martín participará en dos encuentros de análisis titulados "Mutis hoy: ciencia, bioeconomía y territorio" y "Los jardines botánicos como expresión del territorio", donde se abordan los vínculos entre la investigación científica, la economía basada en la biodiversidad y la identidad cultural de las regiones que formaron parte de la expedición histórica. Según comunicó la directora del Real Jardín Botánico-CSIC, la puesta en valor del Jardín Botánico y de la Casa de la Botánica de Mariquita constituye una reparación histórica al recuperar espacios que han sido centrales para el desarrollo de la ciencia en Colombia.

Martín, invitada por la Fundación Segunda Expedición Botánica (Funbotánica), remarcó que el rescate del legado de Mutis debe realizarse "con respeto y admiración", dado el impacto que puede tener en la dinamización de actividades investigadoras, culturales y económicas, no solo en Mariquita sino en toda la región, según detalló el Real Jardín Botánico-CSIC. Este esfuerzo se enmarca asimismo en el protocolo general de actuación firmado entre ambas instituciones en 2024, que establece bases de cooperación para las próximas etapas del proyecto.

El proceso afronta, sin embargo, importantes desafíos logísticos y financieros. "No será una tarea fácil", advirtió Martín, quien señaló que el éxito del emprendimiento depende de la cooperación entre actores de diferentes niveles de gobierno, entidades internacionales y la propia comunidad científica y social, según puntualizó el Real Jardín Botánico-CSIC. La directora expresó el deseo de que Mariquita vuelva a ser un referente para la ciencia y las artes, tal como lo fue durante la época de la expedición, y que, desde una perspectiva contemporánea, se transforme en un centro de conocimiento sobre la biodiversidad, el principal activo natural de Colombia.

Durante su estadía, la comitiva institucional también se desplazará a otros municipios y sedes relevantes. Según informó el Real Jardín Botánico-CSIC, el itinerario contempla visitas al Jardín Botánico de Bogotá, a la casa donde tuvo lugar la Segunda Expedición, al Jardín Botánico San Jorge de Ibagué y al Orquidiario del Tolima, así como encuentros académicos en la Universidad de Ibagué y en la Universidad del Rosario en Bogotá. Estas actividades buscan fortalecer alianzas, visibilizar el valor del patrimonio natural e impulsar nuevos proyectos de investigación en biodiversidad.

El viaje de la delegación española cuenta con el respaldo de entidades como la Embajada de España en Colombia, la Universidad de Ibagué, la Sociedad de Mejoras y Ornato de Bogotá y otras organizaciones colaboradoras, precisó el Real Jardín Botánico-CSIC. Esta colaboración institucional busca sentar bases sólidas para asegurar el futuro de los espacios y la memoria científica ligados a Mutis y a la historia natural de Colombia.

