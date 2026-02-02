Agencias

Iberdrola adjudica a Prysmian contrato de la interconexión submarina Eastern Green Link 4 por 2.300 millones

La empresa italiana suministrará más de 640 kilómetros de cable de alta tensión para un enlace eléctrico entre Escocia e Inglaterra, clave para abastecer a 1,5 millones de viviendas y avanzar en los objetivos británicos de energía limpia

El contrato adjudicado para la fabricación de más de 640 kilómetros de cable de alta tensión requerirá el despliegue de tecnología HVDC para conectar Fife, en Escocia, con Norfolk, en Inglaterra. Este enlace eléctrico, programado para entrar en operación en 2033, permitirá abastecer de energía renovable a más de 1,5 millones de viviendas y constituye un pilar central en la estrategia británica hacia la transición energética. Según informó la compañía Iberdrola, el acuerdo firmado entre su filial británica SP Energy Networks y la empresa italiana Prysmian posee un valor de 2.300 millones de euros, y tiene como finalidad impulsar la interconexión submarina Eastern Green Link 4, infraestructura clave para el futuro del sistema energético del Reino Unido.

De acuerdo con lo detallado por Iberdrola, Prysmian se encargará de la producción de al menos 530 kilómetros de cable submarino HVDC, así como de más de 116 kilómetros adicionales de cable subterráneo. Esta extensión permitirá desarrollar una capacidad de transmisión de 2.000 megavatios (MW), fundamental para el transporte de grandes volúmenes de energía limpia a largas distancias con elevados estándares de eficiencia. El medio subrayó que esta iniciativa resulta decisiva para reducir restricciones en la red eléctrica, asegurar el suministro energético y potenciar la integración de nuevas fuentes renovables.

El medio destacó que Eastern Green Link 4 nace de la colaboración entre SP Energy Networks y National Grid Electricity Transmission. Ambos consorcios llevarán a cabo las solicitudes de planificación en Escocia e Inglaterra hacia 2026. Una vez superado el proceso de aprobación por la Secretaría de Estado de Seguridad Energética y Cero Emisiones Netas, la construcción comenzará en 2029, con el objetivo de que el sistema entre en funcionamiento en 2033.

El desarrollo de este enlace eléctrico forma parte de un plan más amplio respaldado por la inversión de ScottishPower, también filial de Iberdrola. ScottishPower recibió en diciembre pasado la aprobación del regulador Ofgem para destinar cerca de 14.000 millones de euros a la modernización y expansión de las redes eléctricas que sirven al centro y sur de Escocia. Dentro de estas inversiones, se incluyen tanto el Eastern Green Link 4 como el Eastern Green Link 1, otro enlace subacuático con una capacidad equivalente de 2.000 MW que conectará Torness (Escocia) y Hawthorne Pit (Inglaterra), cuya construcción comenzó en 2025.

Los proyectos orientados a reforzar la interconexión entre Escocia e Inglaterra se complementan con el Western Link 2, una iniciativa que todavía se encuentra en fase de estudio y que prevé unir Escocia y Gales por la vía submarina situada al oeste del país. Según consignó Iberdrola, la implementación de todas estas infraestructuras continuará desarrollándose hasta 2031 y eleva al triple la inversión realizada durante el periodo regulatorio anterior en redes eléctricas.

Eastern Green Link 4, junto a otros proyectos similares, permitirá incrementar la capacidad del Reino Unido para transferir electricidad entre distintas regiones, aportará solidez al sistema y apoyará el crecimiento económico e industrial. Iberdrola precisó que estas actuaciones impulsan la integración de energías renovables y mejoran la seguridad del suministro, aspectos alineados con los objetivos trazados en el ‘Clean Power 2030 Plan’ del Gobierno británico.

El medio informó que el Reino Unido se encuentra entre los mercados estratégicos para Iberdrola. La compañía, presidida por Ignacio Sánchez Galán, prevé canalizar 20.000 millones de euros en inversiones en el país hasta 2028, principalmente orientados a la mejora de redes de distribución y a iniciativas enfocadas en energía renovable.

