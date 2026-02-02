Agencias

El petróleo Brent cae hasta un 6% ante menores tensiones entre EEUU e Irán

La cotización del barril retrocede con fuerza impulsada por una posible distensión geopolítica, la estabilidad anunciada por la OPEP+, el ascenso del dólar y la confirmación de Kevin Warsh como futuro presidente de la Reserva Federal estadounidense

La reunión mantenida este fin de semana por el Comité Ministerial Conjunto de Monitoreo de la OPEP+, compuesto por países liderados por Rusia y Arabia Saudí, concluyó sin modificaciones en los niveles actuales de oferta, decisión tomada tras varios días de volátil cotización del petróleo asociada a la incertidumbre en torno a Irán. Con este telón de fondo, el precio del barril de Brent, utilizado como referencia para Europa, experimentó este lunes una caída significativa, marcada por una reducción del 6,7% hasta los 65,4 dólares. Así lo reportó el medio original, que también destacó que la cotización del West Texas Intermediate (WTI), referente en Estados Unidos, disminuyó un 5,8%, situándose en 61,43 dólares por barril. Las expectativas de una rebaja en las tensiones entre Estados Unidos e Irán y el fortalecimiento del dólar después de que se confirmara a Kevin Warsh como el próximo presidente de la Reserva Federal estadounidense, contribuyeron a este descenso relevante en los precios del crudo.

De acuerdo con lo publicado, la cotización del Brent y del WTI reflejó el impacto de varios factores geopolíticos y económicos combinados. Tras días de inquietud por la posibilidad de un ataque estadounidense contra Irán, la atmósfera de riesgo en los mercados globales cedió cierto terreno debido a los comentarios realizados por Ali Larijani, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán. Larijani señaló avances en favor de una mesa de negociaciones y describió, según citó el medio, una “atmósfera de guerra artificial” instaurada por los medios de comunicación. Estos mensajes contribuyeron a un sentimiento de reducción de riesgo inmediato y propiciaron el reajuste de los precios.

La OPEP+, agrupación que reúne a algunos de los mayores productores mundiales de crudo, ratificó durante su encuentro del domingo su compromiso con el actual nivel de oferta, descartando nuevas acciones pese a la volatilidad reciente. Según detalló el medio, esta organización ha vigilado con detenimiento la evolución de los precios, afectados por la percepción de inestabilidad en la región del Golfo Pérsico y la presión derivada de los posicionamientos internacionales sobre Irán.

El fortalecimiento del dólar tras el anuncio de que Kevin Warsh sucederá a Jerome Powell al frente de la Reserva Federal de Estados Unidos ha influido también en la evolución del mercado petrolero. Según reportó la fuente, la apreciación de la divisa estadounidense incrementó la presión a la baja sobre los precios del crudo, dada la relación inversa entre el precio de las materias primas cotizadas en dólares y el valor de la moneda: a mayor fuerza del dólar, mayor dificultad para los compradores internacionales, lo que tiende a empujar los precios hacia abajo.

En el plano político, aunque la administración estadounidense moderó el discurso en los últimos días, el presidente Donald Trump reiteró este domingo la amenaza de un ataque directo sobre el territorio iraní en caso de que las autoridades del país no accedan a firmar un pacto sobre el programa nuclear. Esta postura mantuvo cierto grado de incertidumbre, pero los mercados, como expresó la publicación, reaccionaron de forma más optimista a los recientes indicios de negociación que a las advertencias del líder estadounidense.

La caída de más del 6% en el precio del Brent y de casi el 6% en el WTI, según consignó el medio citado, evidencia la sensibilidad del mercado a los cambios de escenario tanto en el ámbito geopolítico como en el económico. La evolución de las relaciones entre Washington y Teherán, junto con la política de producción de los países de la OPEP+, seguirá determinando la tendencia del mercado petrolero en el corto plazo.

