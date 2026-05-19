México activa vigilancia epidemiológica por ébola y hantavirus

Ciudad de México, 19 may (EFE).- La Secretaría de Salud de México emitió avisos epidemiológicos por ébola y hantavirus y aseguró que mantiene vigilancia activa y capacidad de laboratorio para detectar posibles casos, aunque hasta el momento no se han registrado contagios de ninguno de los dos virus en el país.

Durante la conferencia de prensa presidencial, el secretario de Salud, David Kershenobich, informó este martes que ambos padecimientos son motivo de seguimiento epidemiológico internacional debido a brotes localizados y riesgos de importación de casos.

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Sobre el hantavirus, Kershenobich explicó que se trata de un virus que afecta principalmente las vías respiratorias y que "ocurre por exposición con roedores en ratas".

“Existe una sola cepa que está en los Andes, en Argentina y en Chile que se transmite de persona a persona. Hay más o menos 40 variedades de hantavirus, pero esos no se transmiten de persona a persona”, dijo.

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Kershenobich subrayó que México no registra casos y destacó que el sistema de vigilancia epidemiológica está preparado para responder ante una eventual detección.

“Es importante señalar que no hemos tenido ningún caso en México y que nuestro sistema de vigilancia epidemiológica está activo, tiene la capacidad de detectar el virus en caso necesario”, afirmó.

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El funcionario indicó que actualmente hay 13 casos de hantavirus registrados a nivel mundial y tres defunciones asociadas.

Respecto al ébola, explicó que el virus se transmite por contacto con fluidos corporales y no por vía respiratoria, además de estar asociado a exposición a murciélagos.

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“No se transmite por vía respiratoria, sino que se transmite por secreciones, por sangre, por vómito, por diarrea, por saliva, por fluidos corporales”, señaló.

Añadió que la enfermedad puede iniciar con síntomas inespecíficos similares a una gripe, pero evoluciona hacia alteraciones hematológicas severas y hemorragias, razón por la cual se le conoce como fiebre hemorrágica.

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“Aproximadamente 40 % de los casos llegan a fallecer”, advirtió.

Precisó que no existe tratamiento específico ni para el ébola ni para el hantavirus, por lo que la vigilancia y la prevención son esenciales.

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Asimismo, informó que la Secretaría de Salud ya emitió una alerta de viaje por ébola para personas que viajen a ciertas zonas de África, incluido el Congo, y que el país cuenta con protocolos de atención para personal médico.

“Tenemos ya guías médicas para que los médicos sepamos cómo actuar ante casos de ébola y también poderlo reconocer y tenemos laboratorio que nos permite detectar cualquiera de esos casos”, indicó.

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El funcionario aseguró que, ante las emergencias sanitarias registradas en África, México se mantiene atento a cualquier posible importación de casos. EFE

(foto)(video)

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