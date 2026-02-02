David Rodríguez, impasible a las primeras imágenes de Isabel Pantoja disfrutando de su nueva vida en Canarias

El programa “Fiesta” del grupo Mediaset captó recientemente a David Rodríguez mostrando un semblante serio y evitando responder a los medios en el aeropuerto de Sevilla, después de su viaje a Gran Canaria junto a Anabel Pantoja y la hija de ambos, Alma. El contexto de esta actitud está marcado por la investigación judicial en curso sobre un presunto delito de maltrato infantil, debido a las lesiones detectadas en la menor cuando fue ingresada de urgencia en el Hospital Materno Infantil de Gran Canaria en enero de 2025. Según informó el medio que difundió las imágenes y declaraciones, David Rodríguez regresó a Sevilla para cumplir sus compromisos profesionales como fisioterapeuta en Córdoba, sin ofrecer información sobre la situación de Anabel Pantoja, el estado del proceso legal ni la posibilidad de haberse reencontrado con Isabel Pantoja, tía de Anabel, durante su estancia en la isla.

De acuerdo con el reporte emitido por “Fiesta”, Isabel Pantoja permanece en Gran Canaria en lo que constituye una etapa de transición antes de mudarse a un país de Hispanoamérica, entre los que se mencionan Puerto Rico y México. El programa logró obtener imágenes inéditas de la cantante en un chalet de aproximadamente 2.000 metros cuadrados, ubicado dentro de una urbanización exclusiva al sur de la isla. La artista, que dejó definitivamente Cantora a finales de 2025 cuando la finca pasó a subasta debido a una deuda de 2 millones de euros, habría establecido allí su residencia junto a su hermano Agustín. Según consignó el medio, en esta nueva etapa la tonadillera se ha mostrado realizando actividades cotidianas y visitando restaurantes, siempre acompañada de su mano derecha.

El medio también destacó el cambio físico observado en Agustín Pantoja durante las imágenes difundidas. El hermano de la artista aparece considerablemente más delgado y con una barba notablemente canosa, en contraste con sus últimas apariciones públicas. Por su parte, Isabel conserva la imagen habitual, aunque con señales visibles de envejecimiento como la presencia de más canas en su cabello. Las imágenes la muestran vestida informalmente, con un café y sus gafas de sol características.

Respecto a la posibilidad de un acercamiento familiar, "Fiesta" detalló que hasta el momento no existe información que confirme si Isabel Pantoja ha mantenido contacto con Anabel tras su regreso a Gran Canaria. Anabel volvió a la isla para retomar su vida en Arguineguín, luego de haberse desplazado a Madrid durante varios meses para participar en el programa “Bailando con las estrellas”, según publicó el mismo medio.

Sobre el proceso judicial pendiente, la información aportada por el programa indica que todavía deben completarse las diligencias, incluyendo la valoración de las pruebas médicas practicadas a la menor. La jueza responsable del caso deberá decidir en el mes de junio si archiva el procedimiento o si solicita que Anabel Pantoja y David Rodríguez comparezcan en juicio. El mismo medio observó que la incertidumbre sobre la resolución judicial parece afectar visiblemente a Rodríguez, quien en su retorno mostró escasa disposición para interactuar con la prensa y una actitud reservada ante la atención mediática.

La relación entre David Rodríguez e Isabel Pantoja también permaneció sin aclaraciones. Personas cercanas al entorno familiar, citadas por "Fiesta", indicaron que desde que Rodríguez trabajó con la artista durante su gira americana a principios de 2023, el contacto entre ambos sería prácticamente inexistente. El fisioterapeuta declinó pronunciarse sobre si, durante su reciente estancia en las islas, se produjo algún encuentro o avance en la relación familiar, ni hizo comentarios sobre el estado actual de Anabel.

La estadía reciente de Isabel Pantoja en Canarias ha sido monitoreada por la prensa debido a su relevancia pública y al hermetismo con el que ha manejado su situación desde el traslado definitivo desde Cantora. El programa “Fiesta” aportó que la artista permanece accesible para su círculo cercano, pero evita eventos sociales amplios y mantiene una rutina discreta en la isla.

Mientras tanto, la resolutoria del proceso judicial que involucra a Anabel Pantoja y David Rodríguez continúa abierta, a la espera de que se concrete la decisión de la jueza durante el mes de junio. Según relató el mismo medio, tanto la familia como el entorno cercano aguardan los resultados de las pruebas para determinar si la investigación se cerrará o avanzará a fases judiciales superiores.