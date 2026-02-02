Cuba recibió 1,8 millones de turistas internacionales en 2025, un 17,2% menos y su peor dato desde 2002

En la lista de países emisores de turistas hacia Cuba, solo Argentina y Colombia reportaron un crecimiento en el número de viajeros en 2025, con incrementos de 13,6% y 8% respectivamente según datos oficiales. Sin embargo, el escenario general para el sector turístico es negativo, ya que la llegada total de turistas internacionales a la isla cayó de forma abrupta, alejándose de las metas gubernamentales. Estas cifras reflejan la tendencia descendente en el turismo internacional recibido, situación que marca retrocesos a niveles sin precedentes en más de veinte años.

De acuerdo con la Oficina Nacional de Estadística e Información de Cuba (ONEI), en 2025 el país contabilizó un total de 1,8 millones de turistas internacionales, lo que representa un descenso del 17,2% interanual y la cifra más reducida desde 2002, exceptuando los años que coincidieron con la pandemia de covid, que alteró el flujo turístico global. Tal como detalló la ONEI, este saldo implica que por segundo año consecutivo el Gobierno no alcanzó la meta fijada, prevista esta vez en 2,6 millones de visitantes extranjeros.

El medio de comunicación reportó que la baja en las estadísticas afecta a los principales mercados emisores de turistas a Cuba. Alemania registró la mayor disminución, con una caída del 49,5% en comparación con el año previo. Le siguieron Rusia, con un retroceso del 29%; España, con 28,5% menos; y Francia, cuyo descenso fue del 26%. Estos países son tradicionalmente fuentes importantes de visitantes para la isla caribeña, de modo que este declive supone un golpe significativo para el sector turístico nacional.

A pesar de la tendencia general a la baja, la ONEI indicó que Argentina y Colombia destacan como excepciones. El flujo de turistas desde dichos países evidenció incrementos notables, pese a la disminución registrada a nivel global. El crecimiento desde Argentina alcanzó el 13,6% y desde Colombia el 8%. Ningún otro país logró cifras positivas en este periodo.

Por otro lado, el número de viajeros que forman parte de la comunidad cubana en el exterior también descendió, con una contracción del 22,6% respecto al año anterior. Esta reducción afecta no solo la llegada de turistas convencionales sino también el movimiento de visitas familiares y personales, lo que suele tener un impacto económico y social relevante.

El medio consignó que, sumando el total de viajeros —incluidos los internacionales y los pertenecientes a la comunidad cubana en el exterior— la cifra registrada fue de 1,6 millones, equivalente a un descenso del 13,4% en relación al mismo período de 2024. Los datos confirman así que la recuperación esperada para el turismo en la isla tras la pandemia no se ha consolidado, profundizando el desafío para la economía local, que tiene en el sector uno de sus motores principales.

El Gobierno cubano había planteado para 2025 un objetivo de 2,6 millones de turistas internacionales que finalmente no se concretó, al igual que la meta fijada para 2024, reportó el medio de comunicación. Las cifras divulgadas por la ONEI reflejan que ningún ejercicio fuera de los años de pandemia había presentado tal retroceso desde comienzos de siglo.

La situación del turismo impacta en cadenas hoteleras, empleo y en la disponibilidad de divisas extranjeras para la economía cubana. El descenso de viajeros provenientes de los principales mercados europeos y de Rusia sugiere un cambio de patrón que aún no se ha visto compensado por otros países de la región. A su vez, la evolución positiva desde Argentina y Colombia no alcanza a revertir el marcado retroceso que señalan las estadísticas.

La ONEI subrayó además que las expectativas de crecimiento en el turismo internacional planteadas por las autoridades no solo no se cumplieron, sino que el resultado negativo coloca al sector en una posición debilitada frente a los años anteriores a la crisis sanitaria global. De esta forma, Cuba afronta una coyuntura compleja, en la que la captación de visitantes extranjeros se mantiene por debajo de las previsiones oficiales y de los registros históricos previos al año 2020.