Bizum se une a los otros 'Bizum europeos' para permitir pagos personales transfronterizos entre sí

La posibilidad de pagar en comercios electrónicos y puntos de venta en diferentes países europeos utilizando plataformas nacionales como Bizum se prevé para 2027, según informó un comunicado conjunto de las entidades involucradas. Esta implementación forma parte de una estrategia gradual para que los ciudadanos de España, Italia, Portugal, Francia, Alemania, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia, entre otros, puedan enviar dinero de manera instantánea más allá de sus fronteras nacionales a partir de 2026.

El acuerdo, mencionado por Bizum en colaboración con sus principales homólogos europeos, contempla la creación de una entidad central responsable de la interoperabilidad entre sistemas. Según detalló Bizum, este proyecto reúne a la plataforma española junto a Bancomat (Italia), SIBS-MB Way (Portugal), EPI a través de su solución Wero (presente en Francia, Alemania y Bélgica) y Vipps MobilePay (Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia). Estas plataformas operarán de forma compatible permitiendo transferencias personales entre sus usuarios a escala internacional.

Bizum explicó que el propósito de esta unión consiste en garantizar que un mayor número de ciudadanos y comerciantes europeos accedan a “soluciones de pago fiables que protejan sus datos”, una meta que, de acuerdo con las palabras del director general de Bizum, Ángel Nigorra, requiere el compromiso colectivo de todas las entidades participantes. La cooperación permitirá a los usuarios seguir utilizando sus aplicaciones nacionales habituales para pagos y transferencias, ya que cada solución mantendrá su marca, experiencia y características, aunque con la posibilidad de operar entre sí.

Actualmente, las plataformas Bancomat, MB Way y Bizum ya funcionan de manera interoperable en España, Italia, Portugal y Andorra, lo que posibilita transferencias personales entre usuarios de esos países. Esta funcionalidad se ampliará, en concreto, a través de la coalición denominada EuroPA, a la que la nórdica Vipps se unió en mayo del año anterior, según consignó Bizum.

La alianza prevé el desarrollo de un nuevo distintivo de marca que acompañará a las identidades tradicionales de cada plataforma. El objetivo es que los consumidores puedan identificar fácilmente en qué países extranjeros se aceptan sus métodos de pago habituales. Así, por ejemplo, los usuarios de Bizum podrán reconocer en qué territorios europeos pueden utilizar su aplicación con la misma facilidad que en España.

Al incorporar estas plataformas, el ecosistema conjunto ofrecerá servicios a aproximadamente 130 millones de personas. Una vez que la interoperabilidad alcance su plena operatividad, la capacidad de enviar y recibir dinero conectará a trece países europeos, cubriendo alrededor del 72% de la población de la Unión Europea y Noruega, de acuerdo con la información brindada por Bizum y sus socios.

El proyecto forma parte de un enfoque inclusivo, ya que permite la adhesión de todos los mercados europeos, incluidos países como Suiza y otros que no forman parte de la zona euro. Los mercados que cuenten con soluciones nacionales podrán sumarse directamente al sistema común, mientras que aquellos que carezcan de un método propio tendrán la opción de adoptar una de las soluciones existentes asociadas a la iniciativa.

El calendario de implementación técnica comenzará durante los próximos meses, con la meta de habilitar pagos personales transfronterizos en 2026. Un año más tarde, se prevé la integración de las funcionalidades para compras en establecimientos físicos y en línea. De esta forma, usuarios de Bizum, Bancomat, SIBS-MB Way, Vipps MobilePay y Wero podrán realizar operaciones entre sí sin afrontar los obstáculos tradicionales de transferencias internacionales, confirmó el comunicado difundido conjuntamente.

Según los datos de Bizum y los miembros del acuerdo, esta colaboración pretende simplificar los sistemas de pago en Europa, facilitando la experiencia de los usuarios y potenciando la seguridad y protección de datos en las transacciones que involucren plataformas de distintos países.