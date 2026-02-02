Agencias

APEMYF rechaza el acuerdo de Estatuto Marco y mantiene su apoyo a la huelga médica

La Agrupación Profesional por un Estatuto Médico y Facultativo (APEMYF) ha expresado su rechazo "rotundo" al acuerdo de Estatuto Marco firmado el pasado lunes por el Ministerio de Sanidad y los sindicatos SATSE, CCOO, UGT y CSIF, reiterando su apoyo a la huelga médica convocada por el comité de huelga estatal para reclamar un Estatuto Médico.

Según ha detallado en un comunicado, APEMYF considera que el acuerdo alcanzado entre Sanidad y sindicatos "no resolverá la conflictividad existente", que "solo puede ir en aumento si el Ministerio continúa sin sentarse a negociar con los verdaderos representantes de la comunidad médica y facultativa, cuya opinión no ha sido tenida en cuenta".

A este respecto, ha llamado a la ministra de Sanidad, Mónica García, a reanudar las negociaciones con los sindicatos médicos y facultativos para avanzar hacia un texto que contemple las "especiales condiciones de formación, responsabilidad y desempeño laboral" del colectivo. De no hacerlo, APEMYF ha amenazado con "escalar las medidas de presión".

En este punto, ha señalado que las reivindicaciones de médicos y facultativos también afectan a otros ministerios, a los grupos parlamentarios y a las consejerías de salud de las comunidades autónomas. Por ello, ha reclamado que cada actor se haga cargo de su competencia para atender estas demandas y mantener una sanidad pública sostenible, eficiente y de calidad para profesionales y pacientes.

La nueva ronda de protestas comienza el sábado 14 de febrero con una manifestación en Madrid a la que están llamados profesionales de todas las comunidades autónomas para mostrar los motivos por los que el colectivo está en contra del anteproyecto y reclama una regulación propia. Tras ello, la huelga estatal se iniciará el lunes 16 de febrero y se desarrollará durante una semana al mes hasta junio.

