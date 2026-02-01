Santander supera las 650 viviendas de protección oficial financiadas junto al ICO

Banco Santander ha superado las 650 viviendas de protección oficial financiadas a través de la Línea ICO Vivienda del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (MRP), financiada con fondos europeos Next Generation EU.

El banco resalta que es la "única entidad financiera en España" que está financiando de forma activa proyectos de vivienda de alquiler social o precio asequible a través de esta línea del Instituto de Crédito Oficial (ICO).

Desde el inicio del despliegue de esta línea de financiación, Santander ha participado junto al ICO en varias operaciones, que abarcan proyectos en Vitoria, Toledo, Alicante y la Comunidad de Madrid.

La primera operación se formalizó en mayo de 2025 con la financiación de 120 viviendas de VPO en el barrio de Zabalgana, en Vitoria. Posteriormente, en septiembre, se completó una segunda operación destinada a 86 viviendas en la ciudad de Toledo.

En octubre de 2025, Santander y el ICO llevaron a cabo una tercera operación para la financiación de 319 viviendas de alquiler asequible en la provincia de Alicante, repartidas entre los municipios de Alicante, El Campello y San Juan de Alicante.

Más recientemente, en enero de este año, el banco ha financiado una nueva promoción de 142 viviendas de VPO en el municipio de Las Rozas de Madrid, elevando el total de viviendas en ejecución a más de 650 unidades y extendiendo el impacto del programa a la Comunidad de Madrid.

La entidad resalta que todos los proyectos financiados cumplen criterios de eficiencia energética y están destinados al alquiler social o a precio asequible, en línea con los objetivos del Plan de Recuperación.

Por último, recuerda que el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana garantiza estas operaciones con un aval del 50%, facilitando el acceso a la financiación y favoreciendo la movilización de inversión privada hacia este segmento económico.