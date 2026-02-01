Agencias

Muere el cómico Fernando Esteso a los 80 años

El actor y cómico Fernando Esteso ha fallecido esta madrugada en el hospital universitario La Fe de Valencia a los 80 años, debido a una serie de problemas respiratorios que llevaba sufriendo unas semanas, según ha confirmado su representante a Europa Press.

Esteso nació el 14 de enero de 1945 en Zaragoza, donde debutó a sus seis años como 'el Niño de la Jota' y donde se desarrolló en el teatro de variedades. Pronto se convertiría en uno de los personajes del mundo del espectáculo más reconocidos del país.

Sin embargo, su fama llegó a finales de los 70, cuando se juntó con Andrés Pajares en uno de los dúos cómicos más rentables del cine español. Bajo la dirección de Mariano Ozores, protagonizaron éxitos masivos como 'Los bingueros' (1979) o 'Yo hice a Roque III' (1980).

