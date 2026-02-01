Agencias

Israel ordena a Médicos Sin Fronteras que abandone la Franja de Gaza a finales de mes

Guardar

La ONG Médicos sin Fronteras (MSF), una de las organizaciones humanitarias más importantes del mundo, tendrá que abandonar la Franja de Gaza cuando acabe este mes, según ha ordenado el Gobierno israelí y tras denunciar que el grupo humanitario ha incumplido los requisitos de estancia al negarse a entregar una lista con sus empleados palestinos.

MSF confirmó el viernes que, tras unos díficiles días de dudas, no iba a entregar la mencionada lista al considerar que convertía a todos sus empleados palestinos en objetivos israelíes.

Ahora, en un comunicado por el Ministerio para Asuntos de la Diáspora y Lucha contra el Antisemitismo de Israel, el Gobierno israelí anuncia el inicio de los procedimientos para "dar por termnadas las actividades de MSF en la Franja de Gaza" por cometer "una violación sustancial y continua de los procedimientos de registro existentes" que Israel dice haber diseñado "para facilitar la actividad humanitaria legítima y al mismo tiempo prevenir el uso indebido de la cobertura humanitaria para actividades hostiles y terrorismo".

"De acuerdo con la normativa, MSF cesará sus operaciones y abandonará la Franja de Gaza el 28 de febrero de 2026", concluye el Ministerio.

El Gobierno israelí, además, replica a MSF que "estas listas de empleados no se compartirán con terceros y se utilizarán exclusivamente para fines internos".

MSF ha señalado que se había mostrado dispuesto a compartir una lista concreta con nombres de sus empleados, siempre que estuviese "sujeta a parámetros claros" y "con la seguridad" del personal como "prioridad fundamental", si bien pese "a los repetidos esfuerzos" se hizo "evidente" que no se podía llegar a un acuerdo con las autoridades israelíes sobre las condiciones solicitadas por la ONG.

Ante la falta de garantías y "ante tal incertidumbre", MSF decidió "no compartir información sobre los trabajadores en las circunstancias actuales", anunció.

MSF ha advertido de que las consecuencias de expulsar a MSF de Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este serán "devastadoras" en medio de un invierno frío en el que las condiciones de vida siguen siendo extremas. Alrededor de 500 personas han muerto desde octubre, mientras que los servicios básicos siguen destruidos y el sistema sanitario está "prácticamente inoperativo". Desde octubre de 2023, han sido asesinados 1.700 trabajadores sanitarios, así como 15 empleados de MSF.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Madrid Fusión 2026: Viajar a Lima, el Amazonas o la costa norte peruana a través del paladar

Durante el cierre de Madrid Fusión 2026, la representación peruana conquistó a miles de asistentes con demostraciones de cocina limeña, amazónica y norteña, despertando interés internacional por los sabores tradicionales y contemporáneos que distinguen a Perú como referente mundial

Madrid Fusión 2026: Viajar a

Colombia afirma que empresas nacionales podrían transportar gas natural y crudo de Venezuela "pronto"

Ecopetrol e ISA Conexiones analizan su posible participación en el sector energético venezolano, mientras Colombia espera medidas de Estados Unidos sobre sanciones para avanzar en acuerdos de importación de gas y fortalecimiento de la red de hidrocarburos

Colombia afirma que empresas nacionales

A juicio diez acusados de enviar cocaína desde Perú hasta Mallorca escondida en sillas de ruedas

A juicio diez acusados de

España termina sexta en las Series Mundiales de rugby seven de Singapur

España termina sexta en las

Al menos 41 supuestos insurgentes mueren en operaciones del Ejército de Pakistán

Infobae