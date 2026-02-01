Agencias

España se queda a las puertas de semifinales en el Europeo femenino de waterpolo

Guardar

La selección española femenina de waterpolo venció (13-16) este domingo en los penaltis a Países Bajos pero no fue suficiente para meterse en las semifinales del Campeonato de Europa que se está disputando en Funchal (Portugal).

Las vigentes campeonas olímpicas necesitaban ganar al menos de dos goles, al final del tiempo reglamentario, a las defensoras del título continental, para estar en los cruces por las medallas, y ese triunfo en los penaltis no bastó, terceras del Grupo F con cinco puntos por los siete de las neerlandesas y seis de Hungría. Así, España tendrá que pelear por la quinta plaza que ocupó la semana pasada la selección masculina en Belgrado.

Las de Jordi Valls fallaron al ya habitual podio español en las últimas grandes citas en un loco encuentro ante la 'Oranje' donde faltó efectividad y un arbitraje a la altura. El alemán Hendrik Schopp dejó mucho que desear, anulando varios goles de España por pitar antes de tiempo y con una clara diferencia en superioridades que favoreció a las vigentes campeones de Europa.

Con todo, España tuvo la revancha continental en su mano, tanto en el fuerte inicio como en la reacción final que se quedó corta. Obligadas a ganar por esos dos goles, por las fatídicas cuentas del Grupo F, España llegó a mandar 5-1 en el segundo cuarto. Bea Ortiz, autora de cinco goles, lideró a las campeonas olímpicas.

Sin embargo, tras el descanso largo, Países Bajos encontró acciones para remontar, con una letal Kitty Lynn Joustra, cinco goles de cinco lanzamientos. Las superioridades dieron el mando a las campeonas e incluso España tuvo que dar gracias de llegar solo un gol abajo en el último cuarto (9-8).

Ahí, las 'guerreras del agua' sacaron su gen competitivo para firmar un parcial de 1-4 y ver la semifinal a tiro (10-12). Bea Ortiz y Elena Ruiz fusilaron la meta rival, pero Países Bajos se rehizo con tres goles seguidos en superioridad. A la desesperada, España no pudo con Laura Aarts y ganó de manera amarga en los penaltis con los tres fallos de sus rivales.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Al menos once muertos en nuevos ataques israelíes en la Franja de Gaza pese a el alto el fuego

Fuentes médicas en el enclave palestino confirman que familias enteras han visto arrasadas sus viviendas y tiendas tras bombardeos nocturnos de las fuerzas israelíes, mientras el balance oficial supera ampliamente los 71.600 fallecidos desde el inicio del conflicto

Al menos once muertos en

Irán reitera su disposición a firmar un acuerdo nuclear "justo y equitativo" y agradece la mediación de Turquía

El canciller Abbas Araqchi enfatizó que su país busca consensos que contemplen las demandas nacionales, valoró las gestiones de Ankara y reiteró su rechazo a presiones externas tras dialogar con Erdogan y Hakan Fidan en Turquía

Irán reitera su disposición a

Miles de personas regresan a las calles en Minneapolis y otros puntos de EEUU tras la muerte de Pretti

Manifestaciones y huelgas se expanden por ciudades estadounidenses tras la muerte de Alex Pretti a manos de un agente federal, con protestas frente a edificios públicos, llamado al cierre de comercios y conciertos benéficos, según CBS News y CNN

Miles de personas regresan a

Corea del Sur despide al ex primer ministro surcoreano Lee Hae Chan en un multitudinario funeral

Altas figuras del gobierno, familiares y partidarios asistieron a la emotiva ceremonia de despedida, donde destacaron el legado democrático del ex mandatario y su influencia en la política nacional luego de su repentino fallecimiento en Vietnam

Corea del Sur despide al

EEUU aprueba una "posible" venta de equipamiento militar por valor de 3.200 millones de euros a Israel

Washington respalda una operación para suministrar helicópteros Apache y tecnología defensiva avanzada a Tel Aviv, enfatizando que el respaldo militar no modificará el balance estratégico regional ni comprometerá la seguridad estadounidense, según la Agencia de Cooperación para la Seguridad de la Defensa

EEUU aprueba una "posible" venta