España se queda a las puertas de semifinales en el Europeo femenino de waterpolo

La selección española femenina de waterpolo venció (13-16) este domingo en los penaltis a Países Bajos pero no fue suficiente para meterse en las semifinales del Campeonato de Europa que se está disputando en Funchal (Portugal).

Las vigentes campeonas olímpicas necesitaban ganar al menos de dos goles, al final del tiempo reglamentario, a las defensoras del título continental, para estar en los cruces por las medallas, y ese triunfo en los penaltis no bastó, terceras del Grupo F con cinco puntos por los siete de las neerlandesas y seis de Hungría. Así, España tendrá que pelear por la quinta plaza que ocupó la semana pasada la selección masculina en Belgrado.

Las de Jordi Valls fallaron al ya habitual podio español en las últimas grandes citas en un loco encuentro ante la 'Oranje' donde faltó efectividad y un arbitraje a la altura. El alemán Hendrik Schopp dejó mucho que desear, anulando varios goles de España por pitar antes de tiempo y con una clara diferencia en superioridades que favoreció a las vigentes campeones de Europa.

Con todo, España tuvo la revancha continental en su mano, tanto en el fuerte inicio como en la reacción final que se quedó corta. Obligadas a ganar por esos dos goles, por las fatídicas cuentas del Grupo F, España llegó a mandar 5-1 en el segundo cuarto. Bea Ortiz, autora de cinco goles, lideró a las campeonas olímpicas.

Sin embargo, tras el descanso largo, Países Bajos encontró acciones para remontar, con una letal Kitty Lynn Joustra, cinco goles de cinco lanzamientos. Las superioridades dieron el mando a las campeonas e incluso España tuvo que dar gracias de llegar solo un gol abajo en el último cuarto (9-8).

Ahí, las 'guerreras del agua' sacaron su gen competitivo para firmar un parcial de 1-4 y ver la semifinal a tiro (10-12). Bea Ortiz y Elena Ruiz fusilaron la meta rival, pero Países Bajos se rehizo con tres goles seguidos en superioridad. A la desesperada, España no pudo con Laura Aarts y ganó de manera amarga en los penaltis con los tres fallos de sus rivales.