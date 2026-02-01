El Papa pide "diálogo sincero y eficaz" ante el aumento de las tensiones entre Cuba y Estados Unidos

Durante su intervención pública del domingo, León XIV dedicó un espacio relevante a recordar la conmemoración, el 1 de febrero en Italia, de la Jornada nacional de las víctimas civiles de las guerras y los conflictos en el mundo, señalando que esta iniciativa mantiene vigencia ante los recientes sucesos internacionales. Después de abordar la importancia de este evento y su carácter actual, el sumo pontífice manifestó su preocupación ante el escenario de crecientes tensiones entre Cuba y Estados Unidos, instando a que se evite cualquier escalada y que la paz se mantenga como prioridad para la población afectada. Según publicó el medio, León XIV solicitó la apertura de un “diálogo sincero y eficaz” entre ambas naciones como modo de prevenir actos de violencia y evitar que aumente el sufrimiento de los ciudadanos cubanos, reconociendo que sigue el desarrollo de estos acontecimientos “con gran preocupación”.

De acuerdo con lo consignado por el medio, el Papa enfatizó desde la plaza de San Pedro la gravedad de las noticias que le llegan “entre dos países vecinos”, en alusión a la proximidad geográfica entre Cuba y los Estados Unidos. El pontífice subrayó la necesidad de honrar realmente a las víctimas civiles de cualquier conflicto solo cuando se logre poner fin a lo que denominó como una “intolerable injusticia”. En sus palabras: “Cada día se registran víctimas civiles de acciones armadas que violan abiertamente la moral y el derecho. Los muertos y heridos de ayer y de hoy serán verdaderamente honrados cuando se ponga fin a esta intolerable injusticia”, citó el obispo de Roma, tal como reportó el medio.

Según detalló la misma fuente, León XIV extendió sus oraciones y manifestó su cercanía a las víctimas de otros contextos internacionales de crisis y desastre. Durante su alocución, mencionó el reciente derrumbe registrado en una mina de Kivu del Norte, en la República Democrática del Congo, donde el jueves pasado fallecieron al menos 226 personas a raíz de una avalancha de tierra. El Papa pidió rezar por las familias y comunidades afectadas por este accidente minero, dando visibilidad a la magnitud del desastre en el continente africano.

El medio también informó que León XIV dedicó palabras de apoyo a las víctimas de los fenómenos meteorológicos adversos registrados tanto en Portugal como en el sur de Italia durante los últimos días. Al término del Ángelus, el sumo pontífice instó a no olvidar tampoco la difícil situación de Mozambique, país golpeado recientemente por inundaciones de gran intensidad, haciendo un llamado a solidarizarse con las poblaciones que enfrentan estos desafíos humanitarios.

En este contexto internacional marcado por situaciones de violencia, desastres naturales y crisis sociales, León XIV volvió a centrar la atención en la importancia del respeto al derecho internacional y la búsqueda de acuerdos pacíficos para resolver tensiones bilaterales. Según publicó el medio, el Papa insistió en que el sufrimiento de los civiles resulta agravado cuando la comunidad internacional y las partes implicadas en diversos conflictos no priorizan mecanismos de diálogo y solución pacífica.

Así, la intervención dominical del sumo pontífice combinó la preocupación puntual por el aumento de la tensión entre Cuba y Estados Unidos con un marco más amplio de llamada a la paz, el respeto a la dignidad humana y la justicia para las personas afectadas por guerras, conflictos armados y catástrofes naturales. De acuerdo con lo reportado, puso especial énfasis en el papel de la comunidad internacional para frenar las espirales de violencia y, al mismo tiempo, mostró cercanía pastoral hacia las víctimas de tragedias recientes en distintas regiones del mundo.