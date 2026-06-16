"Pekín siempre será un socio fiable para Katmandú", dice canciller chino a su par nepalí

Pekín, 16 jun (EFE).- El canciller chino, Wang Yi, afirmó que China será "siempre un buen vecino y un buen socio digno de confianza" para Nepal durante una reunión mantenida este lunes en Pekín con su par nepalí, Shisir Khanal.

Wang indicó que China sitúa "siempre" sus relaciones con Nepal en una posición importante dentro de su diplomacia de vecindad, según un comunicado publicado por la Cancillería china.

El diplomático chino aseguró que Pekín seguirá apoyando a Nepal en la "defensa de su soberanía, independencia e integridad territorial", así como al nuevo Gobierno nepalí en su gestión y en la búsqueda de una vía de desarrollo "ajustada a sus condiciones nacionales".

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Wang aseveró que China está dispuesta a cooperar en campos como las redes eléctricas, las carreteras, los puertos fronterizos y la aviación del país vecino.

Por su parte, Khanal declaró que Nepal mantiene una política de "no alineamiento", considera el desarrollo chino como una "oportunidad" y está dispuesto a elevar el nivel de conectividad entre ambos países, según el comunicado de la Cancillería china.

"Nepal acoge con beneplácito la inversión china y está dispuesto a proporcionar un entorno empresarial justo, basado en el Estado de derecho y favorable a las empresas chinas", indicó Khanal, que visita el gigante asiático por primera vez desde la victoria en marzo de su partido, el recién formado Rastriya Swatantra (RSP).

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Nepal, situado entre China y la India, ha tratado durante los últimos años de diversificar sus vínculos exteriores y reducir su dependencia logística de Nueva Delhi, aunque sus relaciones con Pekín han estado condicionadas por la ejecución de proyectos de infraestructura y por desacuerdos sobre su financiación. EFE