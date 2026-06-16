Los precios de la vivienda nueva caen en China por trigésimo sexto mes consecutivo

Shanghái (China), 16 jun (EFE).- Los precios de las viviendas nuevas en China cayeron por trigésimo sexto mes consecutivo en mayo en el marco de la prolongada crisis inmobiliaria que vive el país asiático, acelerando levemente además el ritmo de bajada con respecto al del mes anterior, al igual que los inmuebles de segunda mano.

Los precios en 70 ciudades seleccionadas cayeron un 0,2 % frente al mes anterior, según cálculos efectuados por EFE con base a las cifras divulgadas hoy por la Oficina Nacional de Estadística (ONE), que habían reflejado una contracción del 0,19 % en abril.

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De las mencionadas localidades, 52 experimentaron reducciones en el precio de la vivienda nueva frente a las 49 de abril, mientras que 16 -entre ellas, Shanghái (este) o Cantón (sureste)- registraron repuntes, superando en este caso a las 14 del mes anterior.

Los cálculos sobre las cifras de la ONE también reflejaron una reducción del 0,26 % intermensual en el precio de las viviendas de segunda mano en mayo, un ritmo más acusado que el 0,23 % que habían presentado en la lectura anterior.

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En el caso de este tipo de inmuebles, 10 de las 70 ciudades analizadas -entre ellas, de nuevo Shanghái, y en este caso sí, Pekín- presentaron subidas, mientras que en 57 bajaron los precios con respecto a los de abril.

En los últimos años, las autoridades chinas han anunciado numerosas medidas para detener el desplome del mercado inmobiliario, un asunto que preocupa a Pekín por sus implicaciones para la estabilidad social, ya que la vivienda es uno de los principales vehículos de inversión de las familias chinas.

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Uno de los grandes causantes de la reciente ralentización de la economía china es precisamente la crisis del sector inmobiliario, cuyo peso sobre el PIB nacional -sumando factores indirectos- se estimaba en torno a un 30 %, según algunos analistas. EFE

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