La Fiscalía de Perú investiga la muerte de un menor de edad en una comisaría de Lima

Lima, 15 jun (EFE).- La Fiscalía de Perú anunció este lunes que ha abierto una investigación preliminar por presunto homicidio tras la muerte de un joven de 17 años que estuvo detenido en una comisaría de la comunidad de Manchay, en el distrito de Pachacámac, en el sureste de Lima.

El Ministerio Público señaló que, como parte de las diligencias, se dispuso que el levantamiento del cadáver, la toma de las declaraciones de los familiares del agraviado y la revisión de las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona, entre otras pericias necesarias para investigar los hechos.

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Medios locales informaron este lunes que el menor de edad fue encontrado muerto dentro de la comisaría de Manchay, tras haber sido detenido el sábado pasado luego de ser acusado de un robo.

El diario El Comercio indicó que la muerte fue certificada en un centro médico cercano a la zona, a donde el joven fue llevado inconsciente.

El padre del menor declaró a la cadena local Latina que su hijo había acudido a una fiesta durante la noche del sábado, pero al acompañar a una amiga hasta su casa fue acusado de ingresar a robar, por lo que se pidió la intervención del serenazgo (guardias de seguridad municipal) y luego fue llevado a la comisaría.

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Según el progenitor, el menor fue golpeado en ambas ocasiones y su familia nunca fue informada formalmente de su detención, de la que solo se enteraron por el aviso de vecinos de la zona.

Tras conocerse la información, la Defensoría del Pueblo señaló este lunes que sus representantes acudieron a la comisaría para supervisar la zona "donde el adolescente permaneció retenido antes de ser hallado casi sin vida el último domingo".

Señaló que esta intervención se hizo para "recabar información sobre las circunstancias de los hechos, verificar el respeto de los derechos fundamentales de la persona bajo custodia estatal y determinar la existencia de presuntos actos de tortura o malos tratos".

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La Defensoría anunció que seguirá el caso en el marco de sus competencias y pidió a la Fiscalía que "impulse una investigación inmediata, exhaustiva, independiente e imparcial" para aclarar "este lamentable fallecimiento, determinar las responsabilidades que correspondan y garantizar el acceso a la verdad y la justicia para los familiares de la víctima". EFE