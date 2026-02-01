El delegado del Gobierno asegura que la atención a las víctimas de Adamuz está siendo "muy personalizada"

El delegado del Gobierno central en Andalucía, Pedro Fernández, ha asegurado este domingo que la atención a las víctimas del accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba) del pasado 18 de enero está siendo "muy personalizada", respecto al mecanismo de indemnizaciones aprobado el pasado martes en el Consejo de Ministros, al tiempo que ha desvelado que de las trece personas que se han acogido al servicio de atención a las víctimas de forma presencial, once se han efectuado en la subdelegación de Huelva.

En una entrevista a Radio Sevilla, recogida por Europa Press, el delegado del Gobierno ha concretado que la idea del Ejecutivo es que a las víctimas "se les evite todo el trámite" que tienen que llevar a cabo. En esta línea, ha agregado que también se habilitan a través de teléfono y correo electrónico dicha atención para quienes no puedan personarse, al tiempo que ha concretado que "se va a mantener al mismo funcionario para que sea el que mantenga el mayor nivel de confianza y de relación individualizada con la persona que llame".

En relación, ha añadido que el servicio 'La Administración, cerca de ti' también está a disposición de los damnificados por el accidente ferroviario ocurrido en la localidad cordobesa, consistente en que un funcionario se desplaza hasta el propio domicilio con el fin de recabar "todas las necesidades que tenga la persona para permitirle las ayudas".

Al hilo, Fernández ha apuntado que "se va avanzando" en la investigación del siniestro ferroviario con la autoridad judicial competente y con la propia Adif para conocer la causa del accidente de los dos trenes involucrados, y ha defendido "la transparencia con la que se está comunicando cualquiera de los avances que se van produciendo en la investigación". "Desde el minuto uno se está dando cuenta de los pasos que se van haciendo y se va compartiendo toda la información que resulta de la investigación", ha dicho.

Por otro lado, sobre la reanudación del servicio de Alta Velocidad entre Sevilla y Madrid, el delegado del Gobierno ha precisado que "no puede anticipar una fecha", aunque ha matizado que "se está trabajando 24 horas y se va avanzando en el restablecimiento" de esa infraestructura.

En suma, Fernández ha concluido su intervención asegurando que sus prioridades son "la atención individualizada y personalizada, la cercanía con ellos y el acompañamiento en un momento de tanto dolor" y ha resaltado que "los únicos protagonistas son las víctimas", motivo por el que ha rechazado "entrar en ningún debate" por "respeto y solidad con las víctimas".