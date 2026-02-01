Agencias

Dos palestinos muertos en ataques israelíes en la Franja de Gaza a pesar del alto el fuego

Guardar

Dos palestinos han muerto y varios más han resultado heridos este domingo en ataques israelíes en distintos puntos de la Franja de Gaza, a pesar del alto el fuego que entró en vigor el 10 de octubre del año pasado.

Uno de los fallecidos el Jaled Hammad Ahmed Dahliz, de 63 años, muerto en un bombardeo de un dron israelí en Al Shakush, al noroeste de la ciudad de Rafá, en el sur de la Franja de Gaza, según fuentes médicas gazatíes citadas por el diario 'Filastín'.

Por otra parte, un hombre, Aimán Auad Abdulrahman Zaqut, de 48 años de edad, ha muerto en un ataque de un dron israelí contra un grupo de personas reunidas en Wadi Gaza, en el centro del enclave palestino.

Además, militares israelíes han disparado en la zona oriental del campo de refugiados de Bureij, en el centro de la Franja, después de que el sábado murieran más de una treintena de personas en una serie de bombardeos israelíes, incluidos cinco policías en un bombardeo sobre la comisaría de Sheij Raduán, en la ciudad de Gaza.

Este mismo domingo, el Ministerio de Sanidad de la Franja de Gaza ha informado en su balance diario de la muerte de un total de 523 personas en Gaza desde la entrada en vigor de la tregua, incluidos 26 en las últimas 24 horas. Estas cifras no incluyen los fallecidos durante la jornada del domingo.

En total, desde el inicio de la actual escalada, el 7 de octubre de 2023, han muerto 71.795 personas en la Franja de Gaza y más de 171.000 han resultado heridas.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

SEEDO reclama una Estrategia Integral para la Obesidad en Adulto con políticas públicas sobre los factores estructurales

Más del 50% de la población española presenta exceso de peso según expertos, quienes advierten de un impacto social y sanitario significativo, desigualdad en el acceso a tratamientos y urgen al Gobierno a implementar acciones coordinadas y efectivas

SEEDO reclama una Estrategia Integral

El Gobierno de Colombia presentará leyes ordinarias tributarias ante la suspensión de la emergencia económica

El ejecutivo planea impulsar alternativas legislativas en materia fiscal tras la anulación temporal del decreto de emergencia, una decisión que según el viceministro técnico de Hacienda complica la obtención de fondos esenciales para el presupuesto nacional

El Gobierno de Colombia presentará

Jessica Bueno y su nuevo novio dan rienda a su pasión en su debut 'oficial' como pareja

Las imágenes captadas en el SIMOF de Sevilla muestran a la modelo abrazada y sonriente junto al músico Roberto Mendoza, revelando detalles sobre una relación sentimental que hasta ahora habían mantenido en privado, según Europa Press

Jessica Bueno y su nuevo

Una pareja demanda a clínica de fertilización en Florida por implantar un embrión ajeno

Infobae

El Senado ilumina su fachada de rojo carmesí por el cumpleaños del Rey Felipe VI

Por el aniversario número 58 de Felipe VI, la institución parlamentaria ha optado por resaltar su sede principal en la Plaza de la Marina Española con una iluminación especial mientras felicita públicamente al monarca en redes sociales

El Senado ilumina su fachada