Dos palestinos muertos en ataques israelíes en la Franja de Gaza a pesar del alto el fuego

Dos palestinos han muerto y varios más han resultado heridos este domingo en ataques israelíes en distintos puntos de la Franja de Gaza, a pesar del alto el fuego que entró en vigor el 10 de octubre del año pasado.

Uno de los fallecidos el Jaled Hammad Ahmed Dahliz, de 63 años, muerto en un bombardeo de un dron israelí en Al Shakush, al noroeste de la ciudad de Rafá, en el sur de la Franja de Gaza, según fuentes médicas gazatíes citadas por el diario 'Filastín'.

Por otra parte, un hombre, Aimán Auad Abdulrahman Zaqut, de 48 años de edad, ha muerto en un ataque de un dron israelí contra un grupo de personas reunidas en Wadi Gaza, en el centro del enclave palestino.

Además, militares israelíes han disparado en la zona oriental del campo de refugiados de Bureij, en el centro de la Franja, después de que el sábado murieran más de una treintena de personas en una serie de bombardeos israelíes, incluidos cinco policías en un bombardeo sobre la comisaría de Sheij Raduán, en la ciudad de Gaza.

Este mismo domingo, el Ministerio de Sanidad de la Franja de Gaza ha informado en su balance diario de la muerte de un total de 523 personas en Gaza desde la entrada en vigor de la tregua, incluidos 26 en las últimas 24 horas. Estas cifras no incluyen los fallecidos durante la jornada del domingo.

En total, desde el inicio de la actual escalada, el 7 de octubre de 2023, han muerto 71.795 personas en la Franja de Gaza y más de 171.000 han resultado heridas.