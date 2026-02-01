Delaossa consigue terminar su concierto en el Movistar Arena con un hombro dislocado tras caer de 20 metros

Tras recibir atención médica debido a una caída desde aproximadamente 20 metros que le provocó la dislocación de un hombro y contusiones en un costado, Delaossa regresó al escenario del Movistar Arena para concluir su concierto, frente a miles de asistentes. El incidente ocurrió durante la presentación del álbum ‘La Madrugá’, cuando el artista intentaba ejecutar un salto desde una estructura con la ayuda de un arnés de seguridad. Según detalló la organización y difundió el medio, el sistema de sujeción falló en el momento crítico, haciendo que el cantante impactara contra el suelo e interrumpiera la actuación.

El medio informó que la noche del sábado estaba prevista como una cita especial para los seguidores de Delaossa, quien actualmente realiza una gira que promociona su trabajo más reciente y personal. El espectáculo, conocido por sus puestas en escena sorprendentes, incluyó este arriesgado número desde una gran altura, que acabó de manera inesperada por el fallo del mecanismo de seguridad. Apenas sucedió la caída, el silencio se apoderó del recinto mientras los técnicos y el personal sanitario se acercaban rápidamente para asistir al artista, recogió la fuente.

Según publicó el medio, el propio Delaossa logró abandonar el escenario por su cuenta, aunque en evidente estado de dolor, lo que generó preocupación entre sus admiradores que llenaban el Movistar Arena. Posteriormente, la organización confirmó que el rapero sufría una dislocación de hombro y lesiones derivadas del fuerte golpe, circunstancias que mantuvieron en vilo a los presentes durante varios minutos.

La sorpresa se intensificó cuando, tras la evaluación médica y a pesar de las lesiones, el artista urbano decidió volver al escenario con un cabestrillo en el brazo para continuar con la presentación. “No me voy a ir sin terminar esto”, expresó, según reportó el medio citado, lo que fue recibido con entusiasmo y muestras de apoyo por parte del público.

Durante la noche, Delaossa demostró su determinación por completar el espectáculo pese a las complicaciones físicas evidentes, lo que marcó un momento destacado en el concierto. El medio consignó que la actuación formaba parte del recorrido promocional de ‘La Madrugá’, un álbum en el que el artista explora un trayecto musical de la oscuridad hacia la luz, y que representa un hito en su carrera.

El incidente reavivó el debate sobre las medidas de seguridad necesarias en este tipo de eventos en vivo, donde los elementos técnicos se combinan con la performance artística para ofrecer experiencias impactantes al público. De acuerdo con lo informado, el protocolo se había aplicado según la normativa, aunque el fallo del arnés desencadenó el accidente.

Miles de personas, que acudieron motivadas por la expectación ante un evento que anticipaba sorpresas, fueron testigos tanto del percance como de la posterior reaparición del rapero, quien recibió muestras de admiración por parte de sus seguidores por su determinación de terminar el concierto a pesar de la dificultad evidente.

Previo al suceso, el ambiente en el Movistar Arena era de celebración por la llegada de la gira de Delaossa, anticipando los temas y el despliegue técnico preparado para la noche, tal como indicó la cobertura del evento. El momento accidentado se convirtió en el punto central y sobresaliente del concierto, tanto por el impacto entre el público como por el desenlace que permitió a los asistentes presenciar la entereza del artista.

El medio informó que, tras la finalización del evento, la organización subrayó la rápida intervención del equipo sanitario y la disposición del propio Delaossa para afrontar la situación con profesionalismo. La audiencia permaneció en todo momento expectante, reaccionando con júbilo ante la conclusión del show a pesar de las adversidades, y destacando la fortaleza del rapero para superar el accidente y completar su actuación.