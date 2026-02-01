Agencias

Belén Rodríguez: "Lo de Carmen Borrego me ha perjudicado"

Belén Ro analiza su eliminación de la competencia y atribuye su salida al impacto que tuvo la renuncia inesperada de su compañera en la dinámica de votación, además admite sentirse afectada por el proceso pero satisfecha con su participación

Guardar

Belén Rodríguez mencionó que siente un impacto emocional tras su participación en "Gran Hermano Dúo" y que vive un proceso de readaptación a la vida diaria, una vez finalizada su permanencia en el programa. Además, detalló que incluso tareas cotidianas como ir de compras se presentan ahora como desafíos, explicando que sus estantes domésticos se encuentran vacíos y que necesita abastecerse de productos básicos. De acuerdo con lo publicado por el medio, esta situación se enmarca en la vuelta a la realidad que afronta tras haber sido la segunda expulsada oficial de la actual edición del reality.

Según consignó la plataforma informativa, Rodríguez compitió junto a Carmen Borrego en el formato, hasta que Borrego optó por abandonar la competencia por decisión propia horas antes de la expulsión de su amiga y compañera. Rodríguez admitió que su salida no tomó por sorpresa a la audiencia, pues tanto la renuncia de Borrego como su posterior eliminación resultaban anticipadas entre los seguidores del programa. A pesar de ello, Rodríguez reconoció que en cierto modo esperaba el desenlace, llegando incluso a considerar pedir apoyo directo a los votantes. Sin embargo, señaló que el último día de su estancia en la casa surgió en ella el deseo de continuar en el concurso.

Rodríguez no eludió atribuir parte de su eliminación al efecto causado por la marcha repentina de Borrego, señalando al medio que “lo de Carmen Borrego me ha perjudicado”. Desde su perspectiva, el principal problema residió en la dinámica de votación, ya que ambas compartían el mismo grupo de respaldo por parte de la audiencia. Expresó que, cuando Borrego dejó de estar en competición y se cerraron las líneas de votación asociadas a ella, los votos del mismo sector de público pasaron a estar en juego para su propia expulsión, lo que incidió directamente en el resultado final. Rodríguez manifestó que se trataba de una “cuestión matemática”, pues si no hubiese existido esa coincidencia con Cristina en el proceso de nominación, no podría predecir quién habría permanecido, pero la segmentación del voto tras la retirada de Borrego resultó desfavorable para sus intereses.

A pesar de la intensidad emocional del proceso y de las dificultades que implica el retorno a su entorno habitual, Rodríguez manifestó sentirse satisfecha con su desempeño en el reality. Según relató al medio, considera que completó los objetivos que se había planteado, resumiendo su experiencia con la frase “misión cumplida”.

El medio detalló también que su regreso al día a día presenta complicaciones no solo a nivel anímico, sino en las actividades cotidianas. Rodríguez explicó que va afrontando de forma gradual los ajustes propios de abandonar el régimen impuesto por el programa, que incluye la necesidad de buscar provisiones fuera de las dinámicas de pruebas o retos televisivos. Este proceso constituye para ella una fase de adaptación personal tras la exposición mediática y la intensa convivencia que implicó su paso por el concurso.

La experiencia de Rodríguez ilustra la complejidad de los vínculos y estrategias en programas de telerrealidad, donde factores como alianzas y decisiones inesperadas de los participantes pueden alterar los resultados y la permanencia de los concursantes. En este sentido, tanto ella como el medio coinciden en que la retirada de Borrego representó un punto de inflexión, desencadenando cambios inmediatos en la dinámica de votación y, en consecuencia, en la resolución de la competencia que afecta a sus protagonistas mucho más allá del ámbito televisivo.

Temas Relacionados

Gran Hermano DúoBelén RodríguezCarmen BorregoCristinaTelecincoEspañaExpulsiónReality showVotaciónConcurso televisivoEUROPAPRESS

Últimas Noticias

Una protesta en Madrid pide el embargo de armas a Israel y denuncia que "el genocidio en Palestina continúa"

Centenares de ciudadanos reclaman al Ejecutivo español tomar medidas drásticas contra Israel, exigiendo el veto armamentístico y la ruptura de vínculos diplomáticos, mientras denuncian crímenes y piden justicia internacional ante la crisis humanitaria en Gaza

Una protesta en Madrid pide

Pedro Sánchez da la enhorabuena a Alcaraz, "un ejemplo de esfuerzo, superación y coraje"

Con apenas 22 años, Carlos Alcaraz se consagra como el más joven de la Era Abierta en conquistar los cuatro grandes del tenis tras vencer a Djokovic en Australia, logro que lo equipara a leyendas como Federer, Nadal y Agassi

Pedro Sánchez da la enhorabuena

La plantilla de ENCE en Navia: "Nos enfrentamos a un ERE salvaje, carente de humanidad"

Los empleados denunciaron que la reducción de plantilla impuesta por la empresa amenaza la estabilidad de un tercio del personal, en un contexto de elevada rentabilidad y fuerte apoyo social y político a quienes se oponen a la medida

La plantilla de ENCE en

Ascienden a 41 los fallecidos por el incendio en una fiesta de Nochevieja en Suiza

La cifra de víctimas mortales crece tras el deceso de un joven de 18 años, mientras las autoridades confirman que la tragedia habría comenzado cuando bengalas en botellas de champán provocaron el fuego en el establecimiento

Ascienden a 41 los fallecidos

Bukele felicita a la presidenta electa de Costa Rica, la conservadora Laura Fernández

Bukele felicita a la presidenta