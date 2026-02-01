Belén Rodríguez: "Lo de Carmen Borrego me ha perjudicado"

Belén Rodríguez mencionó que siente un impacto emocional tras su participación en "Gran Hermano Dúo" y que vive un proceso de readaptación a la vida diaria, una vez finalizada su permanencia en el programa. Además, detalló que incluso tareas cotidianas como ir de compras se presentan ahora como desafíos, explicando que sus estantes domésticos se encuentran vacíos y que necesita abastecerse de productos básicos. De acuerdo con lo publicado por el medio, esta situación se enmarca en la vuelta a la realidad que afronta tras haber sido la segunda expulsada oficial de la actual edición del reality.

Según consignó la plataforma informativa, Rodríguez compitió junto a Carmen Borrego en el formato, hasta que Borrego optó por abandonar la competencia por decisión propia horas antes de la expulsión de su amiga y compañera. Rodríguez admitió que su salida no tomó por sorpresa a la audiencia, pues tanto la renuncia de Borrego como su posterior eliminación resultaban anticipadas entre los seguidores del programa. A pesar de ello, Rodríguez reconoció que en cierto modo esperaba el desenlace, llegando incluso a considerar pedir apoyo directo a los votantes. Sin embargo, señaló que el último día de su estancia en la casa surgió en ella el deseo de continuar en el concurso.

Rodríguez no eludió atribuir parte de su eliminación al efecto causado por la marcha repentina de Borrego, señalando al medio que “lo de Carmen Borrego me ha perjudicado”. Desde su perspectiva, el principal problema residió en la dinámica de votación, ya que ambas compartían el mismo grupo de respaldo por parte de la audiencia. Expresó que, cuando Borrego dejó de estar en competición y se cerraron las líneas de votación asociadas a ella, los votos del mismo sector de público pasaron a estar en juego para su propia expulsión, lo que incidió directamente en el resultado final. Rodríguez manifestó que se trataba de una “cuestión matemática”, pues si no hubiese existido esa coincidencia con Cristina en el proceso de nominación, no podría predecir quién habría permanecido, pero la segmentación del voto tras la retirada de Borrego resultó desfavorable para sus intereses.

A pesar de la intensidad emocional del proceso y de las dificultades que implica el retorno a su entorno habitual, Rodríguez manifestó sentirse satisfecha con su desempeño en el reality. Según relató al medio, considera que completó los objetivos que se había planteado, resumiendo su experiencia con la frase “misión cumplida”.

El medio detalló también que su regreso al día a día presenta complicaciones no solo a nivel anímico, sino en las actividades cotidianas. Rodríguez explicó que va afrontando de forma gradual los ajustes propios de abandonar el régimen impuesto por el programa, que incluye la necesidad de buscar provisiones fuera de las dinámicas de pruebas o retos televisivos. Este proceso constituye para ella una fase de adaptación personal tras la exposición mediática y la intensa convivencia que implicó su paso por el concurso.

La experiencia de Rodríguez ilustra la complejidad de los vínculos y estrategias en programas de telerrealidad, donde factores como alianzas y decisiones inesperadas de los participantes pueden alterar los resultados y la permanencia de los concursantes. En este sentido, tanto ella como el medio coinciden en que la retirada de Borrego representó un punto de inflexión, desencadenando cambios inmediatos en la dinámica de votación y, en consecuencia, en la resolución de la competencia que afecta a sus protagonistas mucho más allá del ámbito televisivo.