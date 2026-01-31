Joel Soriano termina su cesión en el Casademont Zaragoza y acabará la temporada en el ratiopharm Ulm

El recorrido de Joel Soriano durante esta temporada ha incluido la disputa de 16 partidos en la Liga Endesa y nueve en la Europe Cup, registrando promedios de 7,6 puntos y 3,4 rebotes por partido en la liga española, además de 6,7 puntos y 3,1 rebotes en la competición continental europea. Estos datos, difundidos por el club Valencia Basket, marcan el cierre de su periodo con Casademont Zaragoza y su llegada al ratiopharm Ulm, club alemán en el que completará la actual temporada 2025/26.

Según informó el Valencia Basket por medio de un comunicado emitido este sábado, el pívot dominicano, que cuenta con 26 años y una estatura de 2,08 metros, ya no forma parte de la disciplina del conjunto español y se integra al equipo alemán mediante una nueva cesión. El ratiopharm Ulm compite en la Bundesliga alemana de baloncesto y en la Eurocup, donde actualmente busca mejorar su posición tanto en el torneo doméstico como en el internacional.

De acuerdo con la información publicada por el Valencia Basket, el paso de Soriano por el Casademont Zaragoza se tradujo en una aportación media de 6,9 puntos de valoración en la Liga Endesa, junto con una eficiencia de 5,9 créditos en la Europe Cup, lo que evidencia su impacto dentro del juego interior del equipo aragonés. Soriano disputó un total de 25 encuentros entre ambas competiciones, consolidándose como una presencia relevante en la pintura.

El traspaso de Soriano al ratiopharm Ulm se produce en un contexto donde el club alemán ocupa el octavo puesto en la Bundesliga, tras un registro de nueve victorias y ocho derrotas en diecisiete encuentros. En la Eurocup, el equipo figura en la séptima posición del Grupo B, con un balance de siete triunfos y nueve derrotas luego de dieciséis partidos disputados, detalló el Valencia Basket en su nota oficial sobre la operación.

Según consignó el club, la transferencia de Soriano responde a la necesidad del conjunto alemán de reforzar su potencial bajo el aro de cara a la segunda mitad de la temporada. El ratiopharm Ulm continúa así su estrategia de mejora en ambas competiciones, apostando por la experiencia y físico del internacional dominicano, que había demostrado solvencia durante su estancia en la liga española y las competencias europeas.

El Valencia Basket anunció que Soriano concluye de esta forma su ciclo en España, después de la cesión temprana al Casademont Zaragoza y la reubicación inmediata en el baloncesto alemán. La llegada del jugador dominicano al Ulm añade profundidad a la plantilla dirigida por el técnico del club germano y abre una nueva etapa para un pívot que busca continuidad y un papel determinante en la recta final de la temporada.

El paso al club alemán representa para Soriano la oportunidad de mantenerse activo en torneos tanto nacionales como continentales, en una plantilla que hasta la fecha mantiene aspiraciones de avanzar en la Bundesliga y en la Eurocup, de acuerdo con lo reportado por el Valencia Basket. El equipo teutón recurrirá a la capacidad atlética y experiencia internacional del dominicano para afrontar los retos venideros en el cierre de la campaña 2025/26.