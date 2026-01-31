Hansi Flick: "Lamine tiene potencial para llegar a otro nivel"

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, dio por bueno los tres puntos este sábado contra el Elche y la buena actuación de su equipo aunque fallaron mucho "delante del gol", al tiempo que confió en que Lamine Yamal aún puede "llegar a otro nivel".

"Para nosotros es importante que sacamos los tres puntos. Lo hicimos muy bien, jugamos un gran partido, excepto por los últimos metros. Lo normal es sentenciar el partido en el primer tiempo. Es importante generar ocasiones, pero fallamos delante del gol", dijo en la rueda de prensa en el Martínez Valero.

El preparador azulgrana fue preguntado por un Lamine Yamal que viene recuperando su mejor versión. "Para el equipo es muy importante cuando está al máximo nivel. Es joven para mejorar, para tener potencial de llegar a otro nivel, está pasando. Fue muy importante hoy y lo mismo los demás, normalmente hablo del equipo", afirmó después del 1-3 en Elche.

"Algunos jugaron mejor, pero es muy importante estar a este nivel como equipo. De Jong, lo mismo, es muy importante, y jugó a un nivel fantástico", añadió, destacando también la conexión entre Dani Olmo y Fermín López. "Saben usar los espacios, y con el balón dan mucha dinámica. Juntos lo hacen muy bien", comentó.

Además, Flick explicó los problemas físicos de Raphinha y Jules Koundé. "Raphinha estaba claro que tenía que jugar solo 60 minutos como mucho, esperemos que esté bien, está cansado. Koundé, lo mismo, sintió algo y quizá no sea mucho, mañana lo veremos", dijo.

"Cuando juegas contra un equipo que quiere jugar al fútbol, para todos es mejor. Lo dije ayer, tienen una buena filosofía, me gusta cómo juegan", añadió, elogiando la apuesta del Elche.