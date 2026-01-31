Foro Penal recibe "con optimismo, pero con cautela" la ley de amnistía anunciada por Delcy Rodríguez

La ONG venezolana Foro Penal, especializada en el seguimiento de la situación de los presos políticos en el país, ha acogido "con optimismo, pero con cautela" la ley de amnistía presentada por la presidenta encargada del país, Delcy Rodríguez, y ha exigido garantías para asegurar que la propuesta contribuya a la "reconciliación nacional" y la "no repetición" de las vulneraciones de DDHH que le han dado origen.

La organización ha presentado la amnistía como un "mecanismo jurídico, político y social necesario para el logro de la reconciliación, la justicia y la paz nacional", y --como tal-- ha reivindicado que debe "sustentarse y formularse con base en los principios" que las rigen tanto a nivel nacional como internacional, definiendo "claramente" su alcanza conforme a la Constitución de Venezuela.

En esta línea, Foro Penal ha rescatado el artículo 29 de la Carta Magna del país, "que prohíbe expresamente que la amnistía favorezca o incluya a quienes hayan cometido violaciones a los derechos humanos o crímenes de lesa humanidad", y ha requerido el "respeto irrestricto" a "los principios de libertad y de la favorabilidad, evitando que cualquier duda sobre la aplicación de la amnistía sea resuelta de manera desfavorable al preso o al perseguido".

Además, para certificar que el proyecto "realmente responde a los retos que nos impone este momento político", ha reclamado "la participación activa de la sociedad civil, de las ONG de DDHH y, muy especialmente, de las víctimas de la prisión y persecución política en Venezuela en su redacción, aplicación y seguimiento".

El precepto anterior, matiza la nota, pasa por "apoyarse" en los organismos internacionales de protección de los Derechos Humanos, "haciendo valer los pronunciamientos, opiniones, decisiones y recomendaciones que se han dictado sobre los casos de los presos y perseguidos políticos de (Venezuela) a lo largo de todos estos años".

Así las cosas, Foro Penal ha solicitado también que "se continúe con el proceso de excarcelación de los más de 700 presos políticos que aún están arbitrariamente privados de su libertad" mientras se discute y aprueba la mencionada ley.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha anunciado apenas unas horas antes "una ley de amnistía general que cubra todo el período de violencia política de 1999 al presente", en medio de las excarcelaciones que se han sucedido tras la captura del presidente Nicolás Maduro y que las ONG cifran ya en mas de 700 personas.

Esta ley, que según la mandataria contaría con el respaldo de Maduro, aspira a "reparar las heridas que ha dejado la confrontación política desde la violencia" y el "extremismo", así como a "reencauzar la justicia y la convivencia" en el país latinoamericano.

Foro Penal ha elevado este jueves a más de 700 el número de "presos políticos" excarcelados desde que comenzó la última oleada de liberaciones el pasado 8 de enero, si bien ha denunciado que aún hay más de 11.000 personas con restricciones "arbitrarias" de su libertad.