Feijóo celebra la amnistía en Venezuela pero lamenta la falta de presión de España

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha celebrado el anuncio de una ley de amnistía en Venezuela para los presos políticos aunque la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, "no actúa por convicción" sino por "orden de EEUU" y ha lamentado la falta de presión del Gobierno de España en este asunto.

"Delcy Rodríguez no actúa por convicción. Lo hace por orden de Estados Unidos. Venezuela es un país mejor sin Maduro y Venezuela será un país aún mejor con Edmundo González y María Corina Machado", ha expresado el líder popular a través de su cuenta personal en la red social X.

Además, Feijóo ha señalado que ha tenido que ser Washington quien ha iniciado los primeros pasos para terminar con la "dictadura" de Venezuela y critica a Sánchez y Zapatero por su poca presión para cambiar el régimen desde el Gobierno de España.

"Pero en lo que ese momento llega, celebramos que la dictadura haga ahora por orden de Washington lo que debió hacer hace mucho tiempo con la presión (que nunca llegó) del Gobierno de España. Lamento la posición que han tenido sobre este asunto Pedro Sánchez y José Luis Rodríguez Zapatero. Ojalá algún día conozcamos sus verdaderas motivaciones", ha añadido Feijóo en su comunicado.

El líder de la oposición ha concluido su escrito diciendo que desde su partido no fallarán a Venezuela y que el propósito de los populares es ayudar a Venezuela hacia una transición democrática.

"El PP introdujo a María Corina Machado en la reunión de los primeros ministros y presidentes del EPP, haciendo de nexo entre Europa y la causa venezolana. Nosotros no les fallaremos", concluye

LEY DE AMNISTÍA EN VENEZUELA

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha anunciado una ley de amnistía para los presos políticos que permanecen en las cárceles de Venezuela, en medio de las excarcelaciones que se han sucedido tras la captura del presidente Nicolás Maduro y que las ONG cifran ya en mas de 700 personas.

Delcy Rodríguez ha pedido a los futuros beneficiaros de esta ley y a quienes ya han sido excarcelados en las últimas semanas que eviten "la venganza, la revancha y el odio" y ha destacado que esta es "una oportunidad para vivir en paz y en tranquilidad en Venezuela, con diferencias que las hay".

En este nuevo proyecto de ley de amnistía quedarían fuera las personas que se encuentren encarcelados por delitos como homicidio, narcotráfico, corrupción y violaciones graves a los Derechos Humanos.