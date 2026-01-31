El conflicto en Baluchistán (Pakistán) se agrava con 10 efectivos de seguridad y 108 milicianos muertos

Milicianos separatistas han lanzado esta pasada noche en el suroeste de Pakistán un ataque coordinado en una docena de puntos de la provincia de Baluchistán que se han saldado con las muertes de al menos diez efectivos de seguridad, más de una decena de civiles, y 108 guerrilleros dentro de un repunte del conflicto durante las últimas 48 horas.

Solo durante la jornada del sábado han muerto 67 presuntos miembros del Ejército de Liberación de Baluchistán (ELB), que ha asumido la autoría de la operación, informa la televisión pública paquistaní PTV citando fuentes de las fuerzas de seguridad, una cifra que se suma a los 41 "terroristas" muertos en los dos últimos días en Panjgur y Shaaban.

En estos enfrentamientos han muerto además once civiles baluches, según estas fuentes, que destacan que todos los atacantes han sido abatidos. Entre ellos hay cinco hombres, tres mujeres y tres menores de edad que han muerto en la localidad de Gwadar.

Además, las fuerzas de seguridad han puesto en marcha una gran operación para buscar posibles escondites de los "terroristas" en la zona cercana.

Detrás de los ataques se encuentra el ELB, una guerrilla que lleva décadas levantada en armas contra las autoridades paquistaníes y que ha incrementado el ritmo de sus operaciones desde que los talibán volvieran a asumir el control de la vecina Afganistán en 2021 y que Islamabad vincula tanto con Kabul como con Nueva Delhi.

En un comunicado recogido precisamente por la cadena de TV afgana Tolo, el líder del ELB, Bashir Zeb Baloch, ha anunciado el comienzo de la "segunda fase" de la llamada "Operación Herof" y llamado a los hombres y mujeres baluches a salir de sus hogares y unirse a lo que describió como una "guerra de liberación nacional" contra el Ejército paquistaní en lo que describió como un "día de sacrificio".

El ELB aprovecha la relajación de la seguridad fronteriza para resguardarse mientras Pakistán, que llama al grupo Fitna ul Hindustan, denuncia que el ELB cuenta con la asistencia de los talibán afganos, los talibán paquistaníes, e incluso del Gobierno indio.

Los ataques comenzaron de manera simultánea sobre las 03.00, hora local, en la capital provincial, Quetta (donde han sido atacadas varias comisarías), Pasni, Mastung, Nushki y Gwadar.

Más de 700 guerrilleros, según el ministro principal de Baluchistán, Sarfraz Bugti, han muerto en operaciones del Gobierno paquistaní durante los últimos 12 meses.

Este pasado viernes, el Ejército paquistaní informó de la muerte de otros 41 milicianos en dos operaciones efectuadas en la provincia, concretamente en las zonas de Harnai, donde murieron 30 talibán paquistaníes, y Panjgur, donde murieron once separatistas baluches.