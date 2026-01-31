Agencias

EEUU envía a Malí una delegación para acercar posturas con la junta militar tras años de desencuentros

El Departamento de Estado de EEUU ha anunciado este sábado la visita de una delegación a Malí en un esfuerzo para mejorar las relaciones bilaterales con la junta militar que ahora mismo gobierna el país, caracterizada en parte por su alejamiento de las potencias occidentales en favor de Rusia.

La delegación está encabezada por un responsable de la Oficina de Asuntos Africanos del Departamento de Estado, Nick Checker, quien visitará el país africano para "expresar el respeto de EEUU a la soberaní de Malí y su deseo de trazar un nuevo rumbo en las relaciones bilaterales, dejando atrás fallos de cálculo previos en lo que política se refiere".

El Departamento no precisa si habrá reunión con el líder maliense, el general golpista Assimi Goita, líder de los dos golpes de Estado de 2020 y 2021 que terminaron por instalarle en el poder.

Malí, junto a Burkina Faso y Níger (también gobernadas por juntas militares), han formado la llamada Alianza de Estados del Sahel, una confederación política y militar marcada por su completa ruptura con las potencias coloniales y su acercamiento a Moscú en la lucha contra el yihadismo.

En este contexto, el Departamento de Estado asegura que su intención es la de "discutir los próximos pasos para mejorar la cooperación entre Estados Unidos y Malí" y "consultar" incluso con los gobiernos de Burkina Faso y Níger "sobre seguridad e intereses económicos compartidos".

