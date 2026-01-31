EEUU aprueba una "posible" venta de equipamiento militar por valor de 3.200 millones de euros a Israel

El Departamento de Defensa de Estados Unidos ha aprobado este viernes "una posible venta militar extranjera al Gobierno de Israel" por valor de 3.800 millones de dólares (alrededor de 3.200 millones de euros) como muestra del compromiso de la Administración del presidente Donald Trump con la defensa del Estado hebreo, asegurando que "la venta propuesta y el apoyo (de EEUU) no alterarán el equilibrio militar básico en la región".

"El Departamento de Estado ha decidido aprobar la venta de helicópteros Apache AH-64E y equipo relacionado por un costo estimado de 3.800 millones de dólares (...). EEUU está comprometido con la seguridad de Israel, y es vital para sus intereses nacionales ayudarle a desarrollar y mantener una capacidad de autodefensa sólida y lista. Esta venta propuesta es coherente con dichos objetivos", reza un comunicado de la Agencia de Cooperación para la Seguridad de la Defensa (DSCA, por sus siglas en inglés).

El Ejecutivo estadounidense ha subrayado en la misma nota que esta venta permitirá a Israel "defender sus fronteras, infraestructura vital y centros de población", lo que no solo le permitirá "hacer frente a amenazas actuales y futuras", sino que además "aumentará la interoperabilidad con las fuerzas estadounidenses".

A este respecto, desde el Departamento de Estado han agregado, por un lado, que "Israel no tendrá dificultades para integrar este equipo en sus fuerzas armadas" y, por el otro, que "la venta propuesta no afectará negativamente la preparación para la defensa de EEUU".

La implementación de esta propuesta, ha apuntado la DSCA, "requerirá viajes temporales de cinco a ocho representantes del Gobierno estadounidense y del contratista a Israel por un período de hasta cinco años para apoyar el despliegue y el entrenamiento del equipo". Además, ha aclarado, cualquier acuerdo de compensación propuesto en relación con esta posible venta habrá de definirse en las negociaciones entre el comprador y el contratista.

Así las cosas, "el valor real en dólares (de la propuesta) será menor dependiendo de los requisitos finales, la autorización presupuestaria y los contratos de venta firmados, si se concluyen", continúa el escrito.

De acuerdo con el Gobierno estadounidense, los contratistas principales serán The Boeing Company (Arlington, Virginia) y Lockheed Martin (Orlando, Florida).

En el listado de equipos que el Gobierno de Israel ha solicitado comprar figuran --entre otros-- los ya mencionados helicópteros de ataque AH-64E Apache, miras de adquisición y designación de objetivos modernizadas, radios de muy alta frecuencia/ultra alta frecuencia, misiles de entrenamiento aéreo cautivo y sistemas de posicionamiento global integrados; además de otros equipos "de defensa no mayor", como cámaras intensificadoras de imagen mejorada, conjuntos de detección láser, módems de datos mejorados, sistemas de comunicación, cascos o simuladores.