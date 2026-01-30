VÍDEO: Feijóo defiende la legitimidad de la oposición venezolana para liderar el futuro

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha criticado este viernes en la cumbre del Partido Popular Europeo (PPE) que se celebra en Zagreb (Croacia) el apoyo del Gobierno de Pedro Sánchez a la "dictadura venezolana" y se ha mostrado "muy orgulloso" de que el PP español y europeo apoyen a quien "tiene la legitimidad electoral y moral para liderar el futuro de Venezuela".

Las declaraciones de Feijóo --en un vídeo grabado que ha difundido el PP-- se han producido después de que la líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, se haya conectado telemáticamente a este foro a instancias del PP.

Los líderes del PPE invitados por el presidente de la formación, Manfred Weber, y el primer ministro y presidente de la Unión Democrática Croata (HDZ), Andrej Plenkovic, se reúnen este viernes y sábado en Zagreb para debatir el papel de Europa el mundo "en estos tiempos de volatilidad geopolítica" y definir las prioridades del partido para 2026 en materias como el comercio, la agricultura, la seguridad o la inmigración.

El PP español ya había anunciado que en este retiro del PPE se trataría específicamente --a petición del equipo de Feijóo-- la situación de Venezuela, con el partido como "nexo entre Europa y la causa de los venezolanos, de Edmundo González y de María Corina Machado una vez que el Gobierno de España ha renunciado a hacerlo", según fuentes 'populares'.

"ORGULLOSO" DE ESTAR AL LADO DE LOS DEMÓCRATAS VENEZOLANOS

Feijóo ha asegurado que han vivido esta tarde un momento "muy emocionante" dentro de la reunión del PPE cuando Machado se ha conectado telemáticamente. "Yo estoy muy orgulloso de que el PP español haya estado siempre del lado de los demócratas venezolanos, de sus presos políticos, de las familias de miles de desaparecidos, al lado de ocho millones de exiliados, en definitiva, al lado correcto de la historia", ha enfatizado.

De la misma manera, ha dicho que está "muy orgulloso de que todo el PP europeo apoye a quien tiene la legitimidad electoral y moral para liderar el futuro de Venezuela" y que todos sepan que "el horizonte para Venezuela debe ser la libertad y la democracia plena".

Feijóo también siente "orgullo" de que España pueda ser una vez más "el enlace entre Iberoamérica y Europa". "Como demócrata siento vergüenza del apoyo del Gobierno Sánchez al régimen de Maduro. Como español siento vergüenza de que una persona que ostentó el más alto honor que se puede tener, que es presidir el Gobierno de nuestro país, haya blanqueado una dictadura y trabajado para sostenerla", ha afirmado.

A renglón seguido, ha recalcado que es "un deber moral" saber "todo lo que ha hecho" el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en Venezuela y "los tratos del Gobierno de Sánchez con Delcy Rodríguez, la vicepresidenta de Maduro".

"SÁNCHEZ ES UN PROBLEMA" PARA "GARANTIZAR LA DEMOCRACIA"

Según el líder del PP, la política exterior de un país no puede estar marcada "ni por los intereses personales de un presidente ni por los intereses económicos de un presidente". "Sánchez es un problema en España y en Europa para garantizar la democracia en Venezuela", ha asegurado, aludiendo al apoyo del Ejecutivo a la "dictadura venezolana" o a "cómo se ignoran las sanciones a Delcy Rodríguez".

Además, Feijóo ha indicado que Pedro Sánchez se ha "acercado sin transparencia a rivales sistémicos de Europa" y ha sido "el último en aceptar incluir a la guardia revolucionaria iraní en el listado de organizaciones terroristas".

Por todo ello, ha prometido que si llega al Palacio de la Moncloa la política exterior de España "volverá a estar guiada por los intereses" de España y "será coherente" con la de sus socios europeos.

"España será un país fiable en el mundo. España tendrá un Gobierno que genere confianza a la Unión Europea y en la Alianza Atlántica. España tendrá un Gobierno que gobierne para todos los españoles y defienda los intereses generales de nuestro país y de la Unión", ha manifestado.

"COMPROMISO" DEL PP CON LA CAUSA DE LA OPOSICIÓN VENEZOLANA

Esta tarde se ha sumado a la reunión del PPE --a través de una intervención telemática-- María Corina Machado, que ha mantenido una intensa agenda desde la detención de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.

Así, Machado acudió a mediados de enero a la Casa Blanca para mantener un encuentro a puerta cerrada con el presidente de EEUU. "Contamos con Trump para la libertad de Venezuela", exclamó después. Y este miércoles mantuvo una charla en Washington con el secretario de Estado, Marco Rubio, asegurando a su término que el Gobierno de Trump "es el único que ha arriesgado la vida de sus propios ciudadanos por la libertad de Venezuela".

Desde 'Génova' han destacado que Machado se ha conectado telemáticamente a instancias del PP y han subrayado que con este acto Feijóo ha querido "reforzar el compromiso del Partido Popular con la causa de la oposición venezolana" y "elevar ese apoyo", haciendo que el PPE "lo asuma como propio", han apostillado las mismas fuentes.

LA REGULARIZACIÓN DE INMIGRANTES Y EL ACUERDO DE MERCOSUR

Aparte de la situación de Venezuela, Feijóo llevará a la cumbre del PPE su rechazo a la regulación extraordinaria de migrantes que ha aprobado el Gobierno de Pedro Sánchez y que los 'populares' ven contraria al pacto europeo de inmigración. Además, expondrá "las condiciones" del PP español para poder apoyar el acuerdo de Mercosur", según fuentes del PP.

"La postura del presidente del PP sobre Mercosur es conocida: con garantías para los ganaderos y agricultores, sí; sin ellas, no", han recalcado fuentes próximas a Feijóo. En las últimas semanas, los 'populares' ha endurecido su posición sobre ese acuerdo ante las protestas de los agricultores españoles, pero algunas voces en el partido también lo achacan a la competición con Vox por ese voto rural.

Feijóo manifestará ante sus colegas del PPE que la regulación de migrantes que pretende imponer Sánchez se hace dando la espalda al debate parlamentario y siguiendo criterios distintos de los fijados en la UE, según las mismas fuentes.

