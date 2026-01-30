Un estudio demuestra que personalizar las dosis de diálisis aumenta la supervivencia de los pacientes

La investigación, efectuada en quince centros en España y que examinó más de 1.800 casos y 317.000 sesiones de hemodiálisis, concluyó que la aplicación de criterios individualizados en la dosificación del tratamiento logra reducir el riesgo de mortalidad en quienes sufren insuficiencia renal, superando el 60 por ciento menos de riesgo en un periodo de dos años. La noticia principal es el valor de adaptar el abordaje terapéutico no solo a parámetros generales, sino a factores específicos como la complexión corporal, el sexo y la situación clínica del paciente.

Según publicó la Fundación Renal Española y recogió el medio especializado Clinical Kidney Journal, el estudio enfatizó que la hemodiálisis cumple la función de suplir el trabajo de los riñones al fallar estos en su desempeño. La correcta administración del tratamiento se identificó como clave para la efectividad y la supervivencia. Las guías utilizadas de forma habitual ofrecen referencias que se ajustan a una mayoría, pero la investigación muestra que la personalización mejora los resultados en salud.

La investigación evaluó dos metas de dosis, una basada en el sexo y otra en la complexión física. El logro simultáneo de ambos objetivos mostró una asociación directa con mejores resultados clínicos y una menor mortalidad. La Fundación Renal Española detalló que quienes únicamente alcanzaron uno de estos objetivos, especialmente aquel que solo consideraba el sexo, no obtuvieron beneficios comparables a largo plazo.

Además, el estudio advirtió que la puesta en marcha de criterios generales puede resultar insuficiente en pacientes con sobrepeso u obesidad, quienes podrían verse expuestos a tratamientos menos adecuados y, por tanto, a un riesgo incrementado. Esta observación resalta la necesidad de emplear protocolos ajustados que incluyan variables como el peso, la masa corporal, así como la edad, la presencia de comorbilidades y el tipo de acceso vascular.

El equipo científico remarcó que “personalizar la diálisis es una necesidad” y agregó que el ajuste del tratamiento a las particularidades de cada persona podría traducirse en mayor calidad de vida y tasas de supervivencia superiores para una amplia población bajo terapia de hemodiálisis. Tal como señaló la Fundación Renal Española, estas conclusiones respaldan el desarrollo de estrategias que permitan una estimación más precisa de la dosis adecuada.

Según informó la Fundación Renal Española, la investigación contó con la participación de más de 1.800 pacientes, lo que permite afirmar que sus hallazgos poseen relevancia para la práctica clínica, considerando la variedad de perfiles representados. El número de sesiones analizadas, que supera las 317.000, otorga un respaldo cuantitativo robusto a las observaciones sobre la relación entre la individualización del tratamiento y su eficacia.

El medio Clinical Kidney Journal publicó que los especialistas consideran indispensable avanzar en la implantación de protocolos personalizados, sobre todo a la luz de estas evidencias. La aplicación de este enfoque podría incidir en la reducción de complicaciones relacionadas con el tratamiento y en la optimización de los recursos sanitarios destinados al manejo de la insuficiencia renal.

El informe también recalcó que la mejora en la supervivencia no solo se refleja en menos fallecimientos, sino en una mejor calidad de vida para los pacientes. La Fundación destacó la necesidad de seguir investigando para perfeccionar los modelos de cálculo y ajuste de dosis, así como en la adaptación de los criterios clínicos a distintos subgrupos de pacientes, como los de mayor edad y quienes presentan enfermedades asociadas.

Finalmente, los autores señalaron que la evidencia derivada de esta investigación ofrece una base para la revisión de las recomendaciones actuales y puede guiar futuras políticas de salud en el ámbito de la nefrología. Según la Fundación Renal Española, los resultados abren la posibilidad de extender el enfoque individualizado a otros tratamientos crónicos, reafirmando la relevancia de la personalización en las terapias médicas.