Trump y Sheinbaum abordan las relaciones bilaterales en una "productiva" llamada

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, compartió que durante la reciente llamada con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, saludó también a la primera dama, Melania Trump, con quien ya cuenta con antecedentes de encuentros previos, como el registrado durante la visita oficial de diciembre en Washington. Según publicó el medio Europa Press, Sheinbaum recalcó que la comunicación reflejó un tono cordial y reafirmó la disposición de ambos gobiernos para proseguir la colaboración bilateral, sobre todo en la agenda comercial.

La conversación telefónica entre ambos mandatarios, que tuvo lugar el jueves, se describió como productiva por ambas partes. Donald Trump informó en la red Truth Social sobre el carácter de la llamada, destacando que resultó muy positiva tanto para Estados Unidos como para México. De acuerdo con Europa Press, el líder estadounidense adelantó la intención de mantener futuras conversaciones y concretar reuniones presenciales en ambos países.

Trump detalló que el diálogo abarcó asuntos fundamentales para la relación bilateral, como la situación en la frontera, la cooperación en la lucha contra el narcotráfico y los vínculos comerciales entre ambas naciones. Además, dedicó comentarios elogiosos a la presidenta mexicana, calificándola como “maravillosa y muy inteligente”, afirmación que, según consignó Europa Press, vinculó al bienestar del pueblo mexicano al decir que “los mexicanos deberían estar muy contentos por ello”.

Por su parte, Sheinbaum también compartió su valoración sobre la llamada en declaraciones recogidas por Europa Press, calificándola como productiva y cordial. Insistió en que ambas administraciones avanzan en temas de la agenda comercial y en el fortalecimiento de la relación bilateral. Aunque no hizo mención explícita a los asuntos fronterizos ni de seguridad en su mensaje, enfatizó que ambos equipos de trabajo acordaron continuar de manera conjunta en los puntos de acuerdo tratados durante la conversación.

En relación con el contacto con Melania Trump, Sheinbaum expresó haber experimentado satisfacción al mantener este saludo, recordando el vínculo originado durante su más reciente visita a la capital estadounidense. Europa Press informó que este detalle destacó el ambiente de apertura que prevaleció a lo largo del intercambio.

La llamada forma parte de un esfuerzo continuado por parte de ambos gobiernos para fortalecer las relaciones diplomáticas y comerciales, en un contexto donde la cooperación y el diálogo son factores determinantes para enfrentar desafíos compartidos, consignó Europa Press. El presidente estadounidense subrayó la importancia de construir espacios de comunicación directa entre líderes para abordar cuestiones complejas que involucran tanto la seguridad común como el desarrollo económico.

Ambos líderes manifestaron la voluntad de aprovechar los avances logrados y asegurar la continuidad de los canales institucionales de trabajo conjunto. Según reportó Europa Press, la posibilidad de encuentros presenciales futuros da cuenta de la prioridad que ambos gobiernos otorgan al mantenimiento de un diálogo constante y efectivo, especialmente en los temas señalados como prioritarios por la Casa Blanca y los funcionarios mexicanos.

La coordinación y las acciones conjuntas frente a fenómenos como el narcotráfico y la gestión fronteriza ocupan un lugar central en la relación bilateral, subrayó el medio consultado. Estados Unidos y México comparten una de las fronteras más extensas y activas del mundo, lo que convierte a la comunicación entre mandatarios en un elemento indispensable para dar curso a soluciones, acuerdos y políticas que incidan tanto en el flujo migratorio como en el intercambio comercial.

Sheinbaum concluyó en sus declaraciones que los equipos de ambas administraciones seguirán involucrados en los trabajos bilaterales, ratificando el compromiso por asegurar avances concretos en las diferentes áreas que integran la compleja agenda compartida. Europa Press indicó que el tono de la llamada y las referencias públicas de ambas partes sugieren una relación bilateral dinámica, en la que las diferencias y los intereses comunes se gestionan a través del contacto directo entre los principales responsables gubernamentales.