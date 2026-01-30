Trump anunciará hoy su candidato a presidir la Fed, con Kevin Warsh como gran favorito

La posibilidad de que Warsh asuma la presidencia de la Reserva Federal ha generado expectativas en los mercados financieros y entre analistas, ante la importancia que tiene la independencia del banco central estadounidense frente a posibles presiones políticas. Según informó Europa Press, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha señalado que comunicará este viernes el nombre de la persona que sucederá a Jerome Powell al frente de la Fed, siendo Kevin Warsh el principal favorito para el cargo.

El mandatario estadounidense confirmó la noche del jueves, durante la presentación del documental ‘Melania’, que anunciará en la mañana de este viernes su decisión respecto a la próxima presidencia de la Reserva Federal, el organismo encargado de definir la política monetaria en el país. De acuerdo con Europa Press, Warsh, de 55 años, quien integró la junta de gobernadores de la Fed entre 2006 y 2011, encabeza la lista de candidatos para asumir el liderazgo del banco central cuando termine el mandato actual de Powell en mayo.

La plataforma de predicción de eventos Polymarket otorga a Warsh una probabilidad del 93% de ser nominado por Trump; mientras que las posibilidades de Rick Rieder, actualmente ejecutivo de BlackRock, alcanzan el 4%. Otras candidaturas, como la de Kevin Hassett, responsable del Consejo Económico Nacional, y la del gobernador de la Fed Christopher Waller, se sitúan en un 1% respectivamente, según detalló Europa Press.

Por su parte, el servicio de apuestas Kalshi refuerza esta tendencia, adjudicando a Warsh una probabilidad de nominación cercana al 95% y a Rieder el mismo 4%, alineándose con las cifras de Polymarket. Según consignó Europa Press, los dos servicios coinciden al considerar escasas las probabilidades de una nominación alternativa, aunque dejan abierta una pequeña opción a la economista Judy Shelton, quien fue propuesta en 2019 por Trump para la junta de gobernadores de la Fed; tanto Polymarket como Kalshi le asignan un 2% de posibilidades.

El proceso de selección para la presidencia de la Fed ha estado a cargo del secretario del Tesoro de EE. UU., Scott Bessent, quien, según reportó Europa Press, afirmó la semana anterior que habían llegado a la etapa final del proceso cuatro candidatos a quienes calificó como "fantásticos". Aunque no se revelaron todas las características analizadas en el procedimiento, el anuncio de Trump cierra semanas de especulaciones sobre la sucesión en la mayor entidad monetaria estadounidense, cuyo titular juega un papel clave en la estabilidad financiera global.

Europa Press informó que, tras la nominación por parte de Trump, el candidato seleccionado tendrá que someterse a la confirmación del Senado de Estados Unidos. Este proceso tiene lugar en un momento en que se han incrementado las críticas sobre las presuntas presiones ejercidas por la Casa Blanca sobre la Reserva Federal. Instituciones financieras, economistas y observadores internacionales consideran esencial la independencia de la Fed para garantizar su mandato doble: controlar la inflación y fomentar el empleo.

El relevo en la presidencia de la Fed cobra especial relevancia por el contexto político y económico actual. El legado de Jerome Powell como actual titular de la entidad incluirá los desafíos derivados de la inflación, las tasas de interés y los efectos de la coyuntura internacional. De acuerdo con Europa Press, la expectación sobre la identidad del nuevo presidente y sus políticas influye en las previsiones para la economía estadounidense y mundial.

Las miradas permanecen centradas en el anuncio de Trump y en la respuesta del Senado, dadas las implicaciones que una eventual dirección bajo Kevin Warsh podría tener para la orientación futura de la política monetaria, el control de precios y el crecimiento del empleo en Estados Unidos.