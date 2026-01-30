Spotify incorpora la función de crear chats grupales para compartir canciones

La posibilidad de ver la actividad de reproducción en directo y solicitar unirse a una ‘Jam’ desde las propias conversaciones, anunciada el 8 de enero por Spotify, ahora se amplía con la llegada de los chats grupales. Esta novedad consiste en la habilitación de espacios privados donde los usuarios pueden intercambiar canciones, pódcasts y audiolibros dentro de la plataforma, según informó el medio que dio a conocer la actualización.

Tal como detalló Spotify en una publicación en su web oficial, la función de chats grupales busca crear espacios para que hasta 10 personas compartan de manera simultánea sus preferencias musicales y de audio. La aplicación había introducido los mensajes directos en agosto, una herramienta que permitió a los usuarios enviar contenido a uno o varios amigos sin salir de la aplicación. El medio indicó que, tras recibir comentarios positivos, la compañía decidió extender las capacidades de mensajes a grupos, facilitando el intercambio colectivo de listas de reproducción, episodios de pódcast y audiolibros.

Spotify comunicó que este nuevo formato de conversación en grupo estará disponible tanto para quienes tengan cuentas gratuitas como para quienes posean el servicio de suscripción premium. La plataforma destacó que la herramienta está abierta a todos los usuarios mayores de dieciséis años, sin distinción entre planes. El objetivo, según publicó el servicio en su web, se centra en fomentar la interacción entre familiares y amigos en torno a la música y el contenido de audio, aprovechando el entorno digital privado que ofrece la app.

Dentro de cada chat grupal los participantes pueden enviar mensajes, así como compartir cualquier contenido en reproducción en ese momento, incluyendo listas curadas, episodios recientes de pódcast y libros narrados. Spotify detalló que el lanzamiento de la opción de chats grupales ya comenzó y que se sumará progresivamente a las cuentas de los usuarios a medida que la actualización avance.

Los responsables de la plataforma expresaron en su comunicado: “Nos encanta el 'feedback' sobre la función de Mensajes. Por eso, a partir de hoy, puedes compartir en grupo a través de Mensajes de Spotify.” Esta declaración recogida por el medio oficial señala que el desarrollo responde directamente a las sugerencias y análisis realizados tras el lanzamiento inicial de los mensajes individuales.

Con esta estrategia, Spotify avanza en la constitución de experiencias sociales integradas dentro de su sistema, siguiendo con la tendencia de mantener la interacción de los usuarios dentro del propio entorno de la app, sin necesidad de recurrir a aplicaciones externas para comunicarse o intercambiar contenido relacionado con el audio digital. El medio que reportó la novedad destacó que la función de chats grupales refuerza también otras características presentadas en fechas recientes, como la “actividad de reproducción en tiempo real”, que permite ver qué están escuchando otros integrantes del grupo en el momento exacto.

Spotify no ha detallado aún si prevé incorporar nuevos formatos o límites de usuarios en futuras actualizaciones, pero sí enfatizó que el tamaño máximo de los grupos será de diez miembros en la presente versión de la función. El acceso a los chats grupales es inmediato y estará sujeto a la disponibilidad progresiva según el país y la región, informó el medio. Además, la función mantiene la privacidad de los espacios, limitando la interacción a los miembros invitados a cada grupo.

La compañía continúa sumando funcionalidades diseñadas para incrementar la participación de los usuarios dentro de la aplicación, manteniendo su apuesta por ofrecer herramientas que permitan una experiencia más rica y participativa en torno al audio bajo demanda, consignó el medio en su informe sobre la incorporación de los chats grupales.