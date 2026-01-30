Simeone: "No hay otra mejor manera de cambiar los pitos que salir campeón"

La presencia de Giuliano Simeone y Antoine Griezmann en el próximo partido del Atlético de Madrid ante el Levante UD está descartada por causas médicas, según anticipó el entrenador Diego Pablo Simeone, quien expresó que el atacante argentino continúa afectado por un proceso febril que le impidió disputar el reciente encuentro de la Liga de Campeones, mientras que el delantero francés se encuentra en la fase final de recuperación y posiblemente regresará a los entrenamientos grupales a partir del lunes. El técnico del conjunto rojiblanco subrayó, de acuerdo con el medio Europa Press, que la plantilla contará con los mismos jugadores que participaron frente al Bodo/Glimt.

En rueda de prensa previa a la cita liguera en Valencia, Simeone abordó la reacción de parte de la afición al concluir el último compromiso europeo, cuando se escucharon silbidos en las gradas del Estadio Riyadh Air Metropolitano. El medio Europa Press informó que el entrenador argentino sostuvo que la única manera de revertir este tipo de manifestaciones de descontento es alcanzar un título. "Salir campeón. No hay otra mejor manera de cambiar los pitos. La gente quiere salir campeón porque todos los hinchas que van a su estadio necesitan ver a un equipo que pueda 'campeonar'. Y cuando posiblemente perciben que eso está lejos, aparecen estos silbidos entendibles", manifestó Simeone, de acuerdo con Europa Press.

Sobre las decisiones tácticas del partido continental, fue consultado por la sustitución de Pablo Barrios, reemplazado por Robin Le Normand, lo que generó desconcierto en la afición. El entrenador señaló que considera a Barrios como un elemento clave del equipo, en tanto que el plantel carece de un sustituto con características similares, según consignó Europa Press. "Tonto no soy. El otro día cuando salió, yo fui el primero que decía 'estoy sacando a Pablo', pero lo sacaba para que mañana pueda volver a empezar, que nos dé lo que pueda tener", explicó Simeone.

En relación con las posibles incorporaciones durante el mercado de fichajes, el técnico quiso aclarar su papel e insistió en que la comunicación acerca de altas en la plantilla no corresponde a su labor, detalló Europa Press. "Yo soy entrenador y tengo que trabajar con los futbolistas que el club me da y estoy para trabajar como lo he hecho siempre desde que llegué. Sé que tengo que trabajar en mi lugar, que es ser entrenador, y tengo que trabajar como entrenador", expresó Simeone. Añadió que el foco del equipo se sitúa totalmente en el compromiso inmediato y que el grupo de jugadores mantiene la atención puesta en el presente encuentro, más allá de eventuales movimientos en la plantilla. "Los jugadores no están pensando en la posible llegada de algún compañero o no, están pensando en el partido, estamos centrados en esto. Ya hemos hablado demasiado de un mismo tema, que se hace aburrido y no hay mucho para seguir contando de todo lo que hablamos. El equipo está dando lo que tiene. Los futbolistas, como explicaba el día del partido con el Bodo/Glimt, están dando el máximo y estoy muy contento con el trabajo que están haciendo los chicos", manifestó Simeone según Europa Press.

Por otro lado, el entrenador analizó el futuro encuentro de playoffs de la Liga de Campeones 2025-2026, enfrentamiento que los empareja con el Club Brujas. Según publicó Europa Press, Simeone evaluó que el conjunto belga presenta fortaleza como local y despliega un fútbol veloz, lo que anticipa un desafío exigente. "Sabemos las características de los chicos que juegan en el Brujas, que en su casa son fuertes. Tienen una mentalidad importante cuando juegan de local, en su ambiente, con velocidad. Será un partido duro y difícil", detalló el técnico argentino.

Finalmente, las declaraciones de Simeone recalcan la importancia de que el equipo mantenga la concentración en los objetivos inmediatos y afronte las ausencias por lesión con los efectivos disponibles. El medio Europa Press reportó que el entrenador reiteró su satisfacción con el compromiso de los jugadores y la disposición mostrada en los partidos recientes, evitando entrar en especulaciones sobre refuerzos y manteniendo la presión sobre alcanzar un título como vía principal para reconectar con el apoyo del público rojiblanco.