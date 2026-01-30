Sanidad abre la puerta a la dispensación de cannabis medicinal en farmacias

La futura evaluación de la regulación sobre el uso terapéutico del cannabis marcará el rumbo para una posible expansión de su dispensación fuera del ámbito hospitalario en España, conforme anunció el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, durante una jornada de la Sociedad Española del Dolor (SED). Según reportó el medio, Padilla detalló que la venta de preparados estandarizados de cannabis, que actualmente puede hacerse únicamente a través de farmacias hospitalarias, podría llegar también a las oficinas de farmacia comunitaria si así se determina oportuno tras un análisis que se hará a finales de año.

De acuerdo con la información difundida por medios nacionales, Padilla explicó que este enfoque escalonado responde al contenido del real decreto sobre cannabis medicinal, aprobado en octubre anterior, y cuyo proceso de implantación se encuentra bajo evaluación constante. Añadió que la regulación está siendo desarrollada por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), en cumplimiento con un mandato de la Comisión de Sanidad y Consumo del Congreso de los Diputados.

El representante de Sanidad enfatizó que la normativa busca ser estricta en su aplicación inicial, pero cuenta con mecanismos de adaptación para permitir su ajuste conforme se recabe nueva evidencia y experiencia. Padilla afirmó: “Es una regulación que pretende ser estricta en su inicio, pero que nace con capacidad de adaptación”. Explicó asimismo que el hecho de que las indicaciones sobre los preparados de cannabis terapéutico formen parte del Formulario Nacional de la AEMPS facilita su futura modificación.

El secretario de Estado remarcó que el proceso contemplará la revisión y, en su caso, la modificación de los protocolos y lugares de dispensación de los preparados médicos derivados del cannabis. Según consignó el medio, Padilla sostuvo que se irá aprendiendo con la experiencia sobre nuevas indicaciones clínicas y sobre las mejores formas y canales para dispensar la sustancia, ajustando la regulación de acuerdo con la evidencia científica y las prácticas sanitarias más eficaces.

El proceso de regulación, según lo detallado por Padilla y recogido por medios nacionales, fue consciente desde el principio de que no sería posible satisfacer por completo las expectativas de todos los colectivos implicados, incluidas las profesionales sanitarias y las asociaciones de pacientes. Indicó que han existido “elementos de tensión” al abordar distintas situaciones derivadas de la regularización, dado el contraste de intereses entre profesionales, pacientes y otros sectores.

En cuanto a la posibilidad de que el marco legal en España sobre preparaciones medicinales de cannabis se extienda al uso recreativo, Padilla manifestó que esta opción está descartada. El secretario de Estado recordó que, tras mantener conversaciones con reguladores de otros países, detectaron que en algunos lugares la regulación de cannabis medicinal sirvió para abrir el camino hacia la legalización del consumo recreativo. Pero aseguró que en el caso español “sabíamos que no era el caso”, según informó el propio medio.

La normativa aprobada en octubre contempla un “periodo inicial de dispensación en el ámbito hospitalario” antes de que se valore su extensión a farmacias convencionales, dependiendo de la conveniencia y seguridad del proceso. Padilla añadió que a final de año se celebrará una revisión de los avances logrados y de la experiencia acumulada, abriendo la puerta tanto al mantenimiento como a la modificación de los procedimientos actuales según lo que demuestre la evidencia y la práctica médica.

El secretario de Estado insistió en el carácter dinámico del marco regulatorio y en la disposición de las autoridades sanitarias a incorporar cambios progresivos y justificados por el conocimiento científico y la evaluación de la aplicación en el sistema de salud. Medios españoles añadieron que la implicación de la AEMPS en la normativa garantiza que cualquier ajuste será ágil y basado en el seguimiento de las mejores prácticas internacionales y las características específicas del contexto español.

La iniciativa sobre cannabis medicinal forma parte de una serie de acciones enfocadas a mejorar la respuesta del sistema sanitario ante condiciones donde los tratamientos actuales resultan insuficientes o presentan efectos secundarios, como el abordaje del dolor crónico. Sobre estos puntos se profundizó durante la jornada organizada por la Sociedad Española del Dolor, donde se expuso el avance de la regulación en comparación con otros países y su posible impacto en la mejora del acceso de los pacientes a tratamientos más personalizados y controlados.

Según lo recogido en medios nacionales, las autoridades sanitarias no consideran que la regulación del cannabis terapéutico represente un primer paso hacia la legalización del uso recreativo, y reiteran que el proceso vigente permanece centrado en el acompañamiento sanitario, la evaluación clínica y la adaptación a la evidencia científica más actualizada.

Las futuras decisiones respecto al acceso y modalidad de distribución en farmacias comunitarias quedan sujetas a los resultados de la revisión prevista para finales de año, lo que permitirá determinar si la experiencia en el ámbito hospitalario ofrece garantías suficientes para un cambio en la dispensación de estos preparados a escala nacional, siempre dentro del marco sanitario y asegurando su uso exclusivamente terapéutico.