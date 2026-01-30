Previa del Elche CF-FC Barcelona

La recuperación de varios futbolistas clave marca el panorama previo al enfrentamiento entre Elche CF y FC Barcelona, de acuerdo con la información publicada por Europa Press. El técnico del equipo ilicitano cuenta con la posibilidad de reincorporar al delantero Rafa Mir y a los defensores Pedro Bigas y Víctor Chust, mientras que el internacional chileno Lucas Cepeda podría tener su primer partido con el club. El Elche se mide este sábado a las 21:00 horas ante el FC Barcelona en el estadio Manuel Martínez Valero, con el objetivo de interrumpir una secuencia de cuatro partidos sin triunfos y mejorar su posición en la tabla de LaLiga EA Sports.

Según consignó Europa Press, los ilicitanos intentarán aprovechar su localía para sumar tres puntos que les permitan distanciarse de la zona peligrosa. Su posición en la zona media-alta de la tabla ha dependido en buena parte del rendimiento en el Martínez Valero, donde han mostrado una propuesta competitiva a pesar de que en sus dos partidos más recientes como locales no lograron la victoria: cayeron por 1-3 ante el Villarreal y empataron 2-2 contra el Sevilla. Su principal déficit se ha registrado fuera de casa, situación que ha permitido a sus rivales acercarse en la lucha por la permanencia.

En cuanto a bajas, el Elche afrontará este partido sin Aleix Febas, quien cumple sanción y ha sido una pieza relevante en la construcción de juego del equipo. Tampoco estarán disponibles Héctor Fort, cedido por el Barça, y Álvaro Núñez, debido a molestias en el pubis. De acuerdo con Europa Press, el entrenador del equipo, Sarabia, con antecedentes en la estructura técnica del club catalán, expresó su deseo de romper la racha de partidos sin triunfos ante el líder y resaltó que la derrota en la primera vuelta dejó enseñanzas. “En la ida hubo momentos en los que no nos protegimos bien, sobre todo en el lado opuesto, y eso nos penalizó, pero luego corregimos cosas y demostramos que podíamos generarles problemas”, afirmó el técnico agradecido a la reacción del grupo en ese duelo.

Del lado visitante, el FC Barcelona llega reforzado después de lograr la clasificación directa para los octavos de final de la Champions League tras imponerse por 4-1 al Copenhagen en la fase de grupos, lo que terminó con el equipo de Hansi Flick en la quinta posición de dicha fase. El último partido liguero también fue favorable para los catalanes, que ganaron 3-0 al Real Oviedo en un partido que se jugó en condiciones complicadas a causa de la lluvia en el estadio Spotify Camp Nou. Según Europa Press, el club azulgrana no puede permitirse tropiezos si quiere mantener el primer puesto en la clasificación, ya que la victoria reciente de su perseguidor directo, el Real Madrid, redujo su ventaja a un único punto.

El entrenador Flick mantiene la baja de jugadores importantes como Andreas Christensen, Gavi y Pedri; aun así, contará con la reincorporación de Frenkie de Jong, quien vuelve tras una sanción europea; el regreso del defensa Eric Garcia tras el golpe sufrido en la Champions; la disponibilidad en LaLiga de João Cancelo; y la recuperación de Ferran Torres, quien se perfila para dar descanso a Robert Lewandowski en la delantera. Europa Press resaltó que el conjunto barcelonista pretende sellar un triunfo que meta presión al Real Madrid antes del derbi madrileño que se disputará el domingo en el estadio Santiago Bernabéu.

La racha reciente favorece al FC Barcelona en los enfrentamientos directos, ya que ha sumado cinco victorias consecutivas frente al Elche en territorio ilicitano. En la primera parte del calendario, el Barcelona superó por 3-1 al Elche en el Estadi Olímpic Lluís Companys durante la jornada 11 tras aprovechar errores iniciales del equipo local. Lamine Yamal y Ferran Torres marcaron en los primeros minutos, y aunque el Elche recortó la distancia por medio de Rafa Mir antes del final de la primera mitad, Marcus Rashford sentenció el marcador en la segunda parte. A pesar de ese resultado, el desarrollo de aquel partido mostró resistencia por parte de los ilicitanos, que generaron oportunidades y forzaron a intervenciones decisivas del portero polaco Wojciech Szczesny, titular en aquel encuentro por la lesión de Joan Garcia.

De acuerdo con Europa Press, el árbitro designado para el encuentro será Muñiz Ruiz, del Comité Gallego. El partido, correspondiente a la jornada 22, dará inicio a las 21:00 horas y se podrá seguir por televisión en Movistar+ y DAZN. Las alineaciones probables presentadas por el medio contemplan en el Elche a Peña, Pedrosa, Chust, Affengruber, Bigas, Valera, Mendoza, Aguado, Martim Neto, Diangana y Álvaro Rodríguez; y en el FC Barcelona a Joan Garcia, Koundé, Cubarsí, Eric Garcia, Balde, De Jong, Bernal, Lamine Yamal, Olmo, Raphinha y Ferran Torres.

Los datos recopilados por Europa Press permiten observar que tanto el Elche como el FC Barcelona afrontan el partido con necesidad de resultados: el conjunto local para alejarse del descenso y reencontrarse con la victoria en casa tras un periodo sin triunfos; y los azulgrana para defender el liderato frente a la presión que ejerce su principal rival por el título. Las variaciones en las plantillas, incluidas las altas y bajas de cada equipo, suman incertidumbre a un encuentro que podría tener impacto inmediato en la parte alta y baja de la clasificación de LaLiga.