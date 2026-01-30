Polonia firma un contrato de 3.500 millones para el primer sistema integral antidrones en Europa

El sistema de defensa antidrones de Polonia, denominado San, ha sido concebido para "detectar y neutralizar drones hostiles utilizando tanto medidas de 'destrucción física' como contramedidas electrónicas", tecnología que reduce los costes operativos y resulta adecuada para hacer frente a amenazas derivadas de drones producidos en serie y de bajo coste. Con este enfoque, el país proyecta desplegar esta infraestructura avanzada en las regiones orientales fronterizas con Bielorrusia, respondiendo a episodios recientes de incursiones de drones y aeronaves rusas en su territorio. La noticia principal radica en la firma de un contrato por valor de 3.500 millones de euros, destinado a poner en funcionamiento, en un plazo de dos años, el que califican como el primer sistema integral de defensa antidrones en Europa.

Según informó Polskie Radio, la iniciativa contempla la participación de una amplia gama de empresas dedicadas a la industria de defensa en Polonia, incluidas entidades privadas y el Grupo de Armamento Polaco —del sector público—, junto con la colaboración de la empresa noruega Kongsberg Defence. El ministro de Defensa de Polonia, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, describió este proyecto como el primer sistema multifuncional europeo que estará al servicio de todas las ramas de las Fuerzas Armadas polacas. Detalló que el sistema estará operativo en aquellas zonas donde la amenaza de drones resulta más acuciante, sobre todo en el este del país, precisamente en el límite oriental con Bielorrusia.

De acuerdo con la cobertura de Polskie Radio, el sistema San no funcionará de manera aislada, sino que se integrará en las distintas capas de defensa antiaérea existentes en Polonia. Entre los componentes con los que se coordinará se encuentran las baterías Patriot, así como otros sistemas de corto alcance como Narew y Pilica. La integración de San busca reforzar la protección sobre el flanco oriental, considerada una de las zonas más vulnerables de la región.

A finales del verano pasado, señaló Polskie Radio, Polonia experimentó una serie de incursiones con drones y aviones rusos, incidentes que llevaron a Varsovia a acelerar su estrategia de protección ante amenazas no convencionales. Frente a estos hechos, el gobierno polaco anunció su determinación de establecer su propio sistema de defensa, adelantando iniciativas como la del denominado 'muro antidrones' propuesto recientemente por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. A este respecto, las autoridades de Polonia han manifestado que el 'muro de drones' de la Unión Europea podría complementar en el futuro el dispositivo nacional.

Polskie Radio añadió que Polonia ha accedido al mayor paquete de fondos del programa SAFE, el cual está dirigido a fortalecer los ejércitos europeos mediante la financiación de capacidades y proyectos estratégicos. La cantidad obtenida por las autoridades polacas asciende a 43.700 millones de euros, con el objetivo de robustecer sus defensas ante el aumento de la inseguridad en la frontera oriental.

El avance tecnológico e industrial reflejado en el diseño y la puesta en marcha del sistema San pone de relieve el papel de la industria local de defensa, que cuenta con el respaldo de socios internacionales, como Kongsberg Defence. Este enfoque colaborativo pretende fortalecer la capacidad de respuesta ante las crecientes amenazas en la zona, facilitando la protección no solo para Polonia, sino también para la seguridad del conjunto de la Unión Europea.

El despliegue de este programa se encuentra alineado con la prioridad de muchos Estados miembros de la UE de afrontar los riesgos derivados del uso de drones en conflictos convencionales y asimétricos, tal como han señalado repetidas fuentes gubernamentales polacas citadas por Polskie Radio. Las opciones tecnológicas previstas en el plan San contemplan una combinación de métodos de neutralización, tanto por vía física como electrónica, lo que ofrece alternativas frente a la variedad de amenazas que representan los drones de bajo coste empleados recientemente en operaciones militares en Europa Oriental.

La decisión de concentrar inicialmente el despliegue en las regiones orientales responde a la situación geopolítica que se ha venido agravando en la frontera con Bielorrusia, confirmaron funcionarios consultados por Polskie Radio. Tras los incidentes ocurridos el pasado verano boreal, el Estado Mayor polaco ha priorizado dotar a las unidades fronterizas con medios eficaces para detectar y contrarrestar incursiones con aeronaves no tripuladas, en un contexto marcado por la volatilidad regional.

Por su carácter multifuncional y su alcance integral, el sistema San aspira a proporcionar una cobertura simultánea para las diferentes ramas de las Fuerzas Armadas, permitiendo adaptarse a los diferentes escenarios y escalas de amenaza. Según publicaron las autoridades polacas en documentos consultados por Polskie Radio, la flexibilidad y capacidad de integración de San lo convierten en un componente clave para la modernización de la defensa nacional, contribuyendo también a los compromisos internacionales adquiridos por Polonia ante la Unión Europea y la OTAN.

Mientras el proyecto avanza hacia su implementación, funcionarios y medios como Polskie Radio han subrayado la relevancia estratégica de este primer contrato de tales características en territorio europeo, considerando los desafíos emergentes que plantea la proliferación de vehículos aéreos no tripulados en zonas fronterizas sensibles. El desarrollo e integración del sistema San constituye un hito en el refuerzo de la seguridad regional ante escenarios de amenazas cada vez más sofisticadas y accesibles.