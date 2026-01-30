Agencias

OpenAI retirará de ChatGPT los modelos GPT-4o, GPT-4.1, GPT-4.1 mini y OpenAI o4 el 13 de febrero

El próximo 13 de febrero OpenAI retirará de ChatGPT los modelos GPT-4o, GPT-4.1, GPT-4.1 mini y OpenAI o4, tras haberlos recuperado a petición de varios suscriptores de pago.

Tras el lanzamiento en agosto de la versión GPT-5, con la que reemplazó a GPT-4o, OpenAI lo recuperó una semana después tras las reclamaciones de usuarios de las suscripciones Plus y Pro, una medida que finalmente ha sido revocada.

Estos suscriptores comentaron que necesitaban más tiempo para hacer la transición de un modelo al siguiente y que preferían el estilo "más convencional y cálido" de GPT-4o.

Como solución, OpenAI lanzó GPT-5.1 en noviembre y un mes después GPT-5.2, que incluían mejoras en la personalidad del 'chatbot', más apoyo a la creatividad y una mayor personalización en las respuestas. Así, los usuarios pueden elegir entre estilos como el amistoso, y controlar la calidez y el entusiasmo del asistente.

"Nuestro objetivo es brindar a los usuarios mayor control y personalización sobre cómo se siente usar ChatGPT, no solo sobre sus funciones", ha explicado la empresa en un comunicado en su web.

A raíz de las actualizaciones del modelo GPT-5, OpenAI ha tomado la decisión de retirar definitivamente los modelos GPT-4o, GPT-4.1, GPT-4.1 mini y OpenAI o4, alegando que ya han implementado las mejoras que pedían los usuarios y que solo el 0,1 por ciento usa GPT-4o a diario.

"Sabemos que perder el acceso a GPT-4o resultará frustrante para algunos usuarios, y no tomamos esta decisión a la ligera. Retirar modelos nunca es fácil, pero nos permite centrarnos en mejorar los modelos que la mayoría de la gente usa a diario", ha explicado OpenAI.

