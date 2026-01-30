Agencias

Muere la actriz canadiense Catherine O'Hara a los 71 años

La actriz canadiense Catherine O'Hara ha muerto este viernes a los 71 años, según ha adelantado el medio 'TMZ' y ha confirmado a la revista 'People' el representante de la intérprete.

Nacida en Toronto (Canadá), O'Hara es conocida por sus papeles en películas como 'Beetlejuice' (1988 y 2024), 'El difícil arte de amar' (1986) o 'Solo en casa' (1990), donde daba vida a la madre del protagonista. En otros papeles televisivos, destacan también algunas apariciones especiales en producciones como 'A dos metros bajo tierra' o '30 Rock'.

Asimismo, ha sido actriz de doblaje en películas animadas como 'Pesadilla antes de Navidads (1993), 'Chiken Little' (2005) o 'The Wild Robot' (2024).

Sin embargo, uno de los papeles que más alegría le trajo fue su papel como Moira Rose en 'Schitt's Creek', por el que recibió numerosos premios, entre ellos un Globo de Oro, un Emmy y seis Canadian Screen Awards.

A nivel personal, O'Hara contrajo matrimonio en 1992 con el director y productor Bo Welch, con quien tuvo dos hijos, Matthew y Luke. La pareja se conoció durante el rodaje de 'Bettlejuice'.

