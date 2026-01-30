Microsoft Teams permitirá reportar las llamadas sospechosas y de spam

La función que permitirá a los usuarios de Microsoft Teams alertar sobre llamadas no deseadas busca fortalecer la capacidad de análisis en tiempo real y el control dentro de las empresas, según detalló la compañía en un comunicado recogido por Bleeping Computer. Microsoft adelantó que la herramienta estará disponible de forma global en las próximas semanas, e irá llegando de manera progresiva a todos los usuarios de su plataforma tanto para Windows, Mac como para la versión web. La opción permitirá reportar tanto llamadas sospechosas como comunicaciones consideradas spam directamente desde la aplicación de videoconferencia.

Según informó Bleeping Computer, la nueva funcionalidad posibilitará que cualquier usuario pueda acceder a la función de denuncia a través del botón “Más opciones”, situado junto a cada llamada recibida. Al seleccionar la opción “Denunciar llamada”, los usuarios podrán remitir un informe que incluirá metadatos relevantes, como la duración e identificaciones asociadas a la comunicación. Estos reportes llegarán tanto a los equipos de seguridad de la organización como a Microsoft.

El lanzamiento de la función está previsto para mediados de marzo y se desplegará de forma escalonada hasta finales de abril, detalló Bleeping Computer. La implementación de este mecanismo estará habilitada de manera predeterminada en la aplicación, aunque las empresas podrán elegir desactivarla si así lo desean.

Microsoft informó que los equipos de seguridad que cuenten con licencias Defender para Office 365 o Defender XDR tendrán acceso a los informes detallados generados por los usuarios. Por su parte, aquellas organizaciones sin estas licencias podrán acceder únicamente a datos básicos, localizables en la sección de Informes de protección del Centro de Administración de Teams.

La empresa explicó, según publicó Bleeping Computer, que en la actualidad los usuarios carecen de una vía sencilla para informar sobre llamadas sospechosas, lo que limita la visibilidad de las organizaciones sobre amenazas potenciales y dificulta establecer pautas claras de conducta ante estas situaciones. Con esta nueva herramienta, Microsoft pretende subsanar ese vacío y proporcionar un canal directo para la comunicación y gestión de posibles riesgos.

Esta medida se suma a otras iniciativas que la plataforma ha implementado en materia de seguridad. Desde noviembre, Microsoft Teams incorporó funciones que permiten alertar cuando se detectan mensajes marcados como amenazas de forma incorrecta y bloquear usuarios externos mediante Defender, ampliando así las opciones para la protección de las comunicaciones internas y el filtrado de interacciones no deseadas.

La llegada de la opción para denunciar llamadas responde a la necesidad de ofrecer una respuesta más eficaz ante el flujo creciente de comunicaciones electrónicas y la aparición de nuevas técnicas de fraude y acoso telefónico en entornos profesionales. La documentación compartida por la empresa aclara que la estadística y seguimiento de estos reportes resultará clave para el seguimiento administrativo y la toma de decisiones en materia de protección digital.

El medio Bleeping Computer reportó que Microsoft Teams ya procesa millones de llamadas diarias a nivel global, lo que realza la relevancia de mecanismos que faciliten tanto la respuesta ágil a incidentes como la supervisión en tiempo real por parte de los departamentos de seguridad corporativa. La integración de la función de denuncia directa marca un avance en la estrategia de la compañía para adaptar su plataforma a las exigencias de entornos empresariales dinámicos y sujetos a riesgos constantes.

Microsoft ha señalado que la retroalimentación recogida a través de los reportes ayudará a perfeccionar la detección automática de amenazas y a ajustar las políticas de seguridad en función de las tendencias observadas. El despliegue mundial de la nueva función coincide con el objetivo de la compañía de reforzar la protección de sus sistemas de comunicación, especializando sus soluciones para organizaciones de diferentes tamaños y sectores.