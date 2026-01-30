Agencias

Luis Tosar y Rigoberta Bandini comparten su complicidad por Barcelona en el 'spot' oficial de los Premios Goya 2026

Guardar

El actor Luis Tosar y la cantante, compositora y actriz Rigoberta Bandini comparten su complicidad y admiración mutua por Barcelona en el nuevo 'spot' oficial de los Premios Goya 2026, que se estrena este viernes.

El anuncio llega pocas semanas de que ambos se suban al escenario del Auditori Forum CCIB de la ciudad condal como presentadores en la gala de los premios, que cumplen su 40ª edición.

Así, ambos muestran en el anuncio una conexión a primera vista tras los nervios de encontrarse. Con la frase '¡Ahora a por la gala!' finaliza esta pieza, que cuenta con la aparición como taxista de la actriz catalana Emma Vilarasau, nominada al Goya a Mejor Actriz Protagonista en 2025 por 'Casa en flames'.

Rodado en Barcelona, en escenarios emblemáticos de la capital catalana como Montjuïc y el distrito de L'Eixample, el 'spot' termina en Las Tres Xemeneies con una gran lona que anuncia la gala.

La pieza ha sido producida por la Academia de Cine y dirigida por Claudia Costafreda. Además, ha contado con un equipo técnico encabezado por directoras de departamento, como la directora de fotografía Lali Rubio Panadés; la directora de arte Laia Ateca, las diseñadoras de vestuario Clara Bilbao y Sara Clemente, la montadora Ana Benzal, y, en sonido, Elena Coderch. La foto fija es de Jorge Fuembuena.

El anuncio de los Goya se verá en Televisión Española desde este fin de semana hasta el 28 de febrero, día de la entrega de los premios y, como ha ocurrido en otras ediciones, las salas de cine se sumarán a la fiesta del cine español emitiendo este 'spot' en las semanas previas a la gala.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Trump llama "agitador" y presunto "insurrecto" al enfermero que mataron los agentes federales en Minneapolis

El mandatario estadounidense calificó a Alex Pretti como "agitador" tras la difusión de imágenes que lo muestran atacando un vehículo oficial, mientras la familia denuncia abuso policial y exige esclarecer el contexto previo a la muerte del enfermero

Trump llama "agitador" y presunto

Millones de estadounidenses continuarán bajo peligrosa ola de frío este fin de semana

Infobae

El técnico brasileño Mano Menezes se compromete a que Perú "vuelva a ser protagonista"

Infobae

ACNUR: reciente ola de naufragios en el Mediterráneo muestra la necesidad de cambios

Infobae

Arrestan a un expresentador de CNN que cubrió una protesta en una iglesia de Minesota

Infobae