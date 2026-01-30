Guterres defiende que "los problemas globales no se resolverán con una sola potencia" en alusión a EEUU

Según publicó Europa Press, António Guterres, secretario general de Naciones Unidas, subrayó que las instituciones multilaterales atraviesan un período en el cual la impunidad aviva los conflictos, y expresó que los sistemas de resolución de la ONU permanecen desactualizados, reflejando las relaciones económicas y de poder de hace ocho décadas. Durante su discurso, el dirigente sostuvo que los valores consagrados en la Carta de Naciones Unidas constituyen una base irrenunciable para la paz y la justicia a escala mundial, destacando la necesidad de fortalecer y reformar el Consejo de Seguridad, al que señaló como el único órgano legítimo, según la Carta, facultado para actuar en nombre de todos los países en materia de paz y seguridad internacionales.

Guterres remarcó que “los problemas globales no se resolverán con una sola potencia al mando” y advirtió que tampoco será efectiva la división del mundo en esferas de influencia competidoras. Según detalló Europa Press, Guterres mencionó expresamente a Estados Unidos como la nación a la que se dirige la primera crítica, y a China en el contexto del segundo escenario. A su juicio, el Derecho Internacional sufre desprecio y las instituciones multilaterales enfrentan ataques, panorama que se traduce en una falta de respeto a la autoridad internacional y dificulta la gestión pacífica de crisis internacionales. El propio Guterres señaló la problemática que supone que los miembros permanentes del Consejo de Seguridad incumplan las normas internacionales, complicando el funcionamiento y la legitimidad de la ONU frente a las crisis actuales.

Por otro lado, el secretario general se pronunció por una “multipolaridad interconectada”. Puso como ejemplo el acuerdo comercial alcanzado entre la Unión Europea y el Mercosur, señalando que iniciativas de este tipo muestran la viabilidad y necesidad de mayores lazos de cooperación internacional y de un mundo regido no por la unilateralidad ni la competencia exclusiva, sino por la colaboración efectiva entre distintos actores globales. Europa Press reflejó que el dirigente alertó del ascenso de un modelo en el cual la preeminencia del poder predomina sobre la legalidad, subrayando que el fortalecimiento de los mecanismos multilaterales resulta crucial para afrontar los desafíos globales.

En el contexto del conflicto en la Franja de Gaza, Guterres abordó el mandato vigente del Consejo de Seguridad sobre la Junta de Paz promovida por Estados Unidos bajo la presidencia de Donald Trump. Según puntualizó Europa Press, Guterres insistió en que este organismo, a pesar de contar con un mandato del Consejo, no menciona a Gaza en sus estatutos y, además, ha sido propuesto por su principal promotor como posible reemplazo de Naciones Unidas. El secretario general reiteró que solamente el Consejo de Seguridad posee la autoridad, reconocida por la Carta de la ONU, para tomar decisiones que sean obligatorias para todos los Estados miembros, y ningún otro organismo o coalición puede arrogarse esta capacidad legal.

A propósito de la situación humanitaria y de seguridad en Gaza, Guterres recalcó la importancia de avanzar hacia una nueva fase del plan de paz y de implementar un alto el fuego auténtico. “El país con más poder para presionar a Israel es Estados Unidos,” indicó, aludiendo a la responsabilidad de Washington como principal actor capaz de incidir en el desarrollo del conflicto. Europa Press recogió la denuncia de Guterres sobre la continuidad de los ataques israelíes en Gaza, que han provocado la muerte de más de 490 palestinos según cifras aportadas por las autoridades gazatíes, a pesar de que un alto el fuego debería estar en vigor desde el 10 de octubre de 2025. Para el secretario general, la tregua actual resulta “un fuego menor”, porque aún se registran hostilidades en el territorio, lo cual dificulta alcanzar una paz efectiva y respetuosa del Derecho Internacional.

En su discurso, Guterres reconoció el desgaste y la obsolescencia de los sistemas multilaterales para la resolución de conflictos, pero subrayó que no se trata de abandonar sus principios fundacionales, sino de adaptarlos y revitalizarlos para responder a las realidades actuales. Los valores de la Carta de Naciones Unidas, precisó, no constituyen aspiraciones abstractas o ideales lejanos sino condiciones imprescindibles para cualquier proyecto sostenible de paz y justicia global. Europa Press consignó que el secretario general insistió en que la reforma del Consejo de Seguridad debe orientarse a rescatar la legitimidad y operatividad de la ONU, permitiendo que este órgano actúe de forma eficaz y representativa frente a las amenazas a la seguridad internacional.

El llamado de Guterres a una multipolaridad interconectada se vincula con la convicción de que ningún país puede por sí solo imponer soluciones duraderas a los problemas internacionales, ni es realista que dos potencias dividan el planeta en bloques contrapuestos. Propuso sustituir la lógica de la confrontación por la de la cooperación estructurada, destacando que los modelos del pasado resultan insuficientes para responder a los desafíos y riesgos contemporáneos. Europa Press reportó además que Guterres relacionó la erosión del Derecho Internacional y del multilateralismo con el incremento de la inestabilidad y la proliferación de las crisis, postulando la necesidad de recuperar el imperio de la ley sobre la lógica del poder.

El dirigente portugués insistió en que los avances hacia la solución de conflictos, el respeto a las normas internacionales y la construcción de órganos eficaces para la gobernanza global requieren tanto reformas institucionales como la firme adhesión a los valores que guiaron el nacimiento de Naciones Unidas tras la Segunda Guerra Mundial. Solo así, remató Guterres según recogió Europa Press, los Estados podrán encarar amenazas comunes en un mundo cada vez más interconectado y complejo, preservando la paz y la estabilidad a largo plazo.