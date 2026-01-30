Fernando Alonso cierra el Barcelona Shakedown al volante de su nuevo AMR26

El nuevo monoplaza de Aston Martin, el AMR26, diseñado por Adrian Newey, mostró su imagen camuflada en negro con características distintivas en Barcelona, donde Fernando Alonso realizó más de 60 vueltas y el equipo británico se centró en recoger datos para la temporada que iniciará en marzo. La noticia principal se centró en el debut del piloto asturiano con su escudería sobre este automóvil renovado, dentro de la última jornada del Shakedown de Fórmula 1 en el circuito de Montmeló, donde Lewis Hamilton, conduciendo un Ferrari, registró el mejor tiempo del día y de la serie de entrenamientos. Según consignó el medio SPORT, el test en el Circuit de Barcelona-Catalunya concluyó el viernes tras una semana de actividades.

Aston Martin puso en pista su nuevo vehículo para completar la única sesión extensa de pruebas de la pretemporada en Barcelona con Alonso al volante. Tal como reportó SPORT, el equipo ya había iniciado sus pruebas el jueves con Lance Stroll, quien solo completó cuatro vueltas antes de una bandera roja que interrumpió la acción. El diseño radical del AMR26, con diferencias marcadas en el frontal, los pontones y la cubierta del motor frente a otros monoplazas, fue una de las notas verificadas en este primer contacto prolongado. La escudería expresó su confianza en el talento de Newey, cuyos diseños han resultado en 14 títulos mundiales de pilotos y 12 campeonatos de constructores en diferentes equipos desde 1991.

Hamilton, por su parte, estableció el mejor registro de la semana con un tiempo de 1:16.348 durante esta última jornada, según detalló el mismo medio, dejando por detrás a los Mercedes, que hasta ese momento dominaban en los cronos de las prácticas. Para el piloto británico, que afronta su segundo año con la escudería italiana tras un periodo complejo durante su debut, el resultado significa un inicio prometedor de cara al desarrollo del nuevo campeonato. También Lando Norris, actual campeón del mundo, participó en el último día de los entrenamientos en Barcelona, logrando superar los tiempos de su compañero Oscar Piastri y evidenciando una mejora respecto a los problemas con el sistema de combustible que habían afectado a McLaren durante el inicio de la semana. Esta dificultad limitó la cantidad de vueltas completadas por el monoplaza naranja en comparación con Ferrari, cuyo kilometraje en Montmeló superó las 300 vueltas, de acuerdo con los registros compartidos por SPORT.

SPORT destacó que Red Bull, tras verse afectado por el accidente de Isack Hadjar bajo lluvia el martes, aprovechó intensamente el quinto y último día de pruebas. Max Verstappen se encargó de verificar la competitividad de su monoplaza, completando más de 100 vueltas con miras a mantener el favoritismo en una temporada en la que los cambios reglamentarios afectan el chasis, los motores, los neumáticos y los combustibles. Estos ajustes técnicos imponen nuevos retos para las escuderías, que se preparan para el regreso de la competición oficial previsto del 6 al 8 de marzo en Australia.

Según lo publicado por SPORT, los equipos tendrán diez días para analizar la información recabada antes de embarcarse en las pruebas oficiales en Baréin. El Shakedown de Barcelona se desarrolló bajo el esquema de permitir tres días de pruebas como máximo por escudería, condición que llevó a las escuadras a optimizar sus jornadas en pista ante la proximidad del inicio del campeonato. El estreno formal del AMR26 fue uno de los puntos de mayor atención especializada, tanto por sus soluciones técnicas como por la expectativa generada tras la llegada de Adrian Newey a Aston Martin en marzo del año anterior.

Mientras algunos equipos compilaron grandes volúmenes de datos a lo largo de la semana, otros centraron sus esfuerzos en ajustar nuevas configuraciones o solucionar contratiempos mecánicos. La semana de pruebas en Cataluña brindó un primer termómetro del rendimiento de los principales pilotos y escuderías, evidenciando la intensidad del desarrollo técnico detrás de una temporada marcada por variaciones normativas en elementos clave como motorización y aerodinámica.

En su balance, SPORT puntualizó que estas primeras jornadas de rodaje exponen las incógnitas que todavía subsisten respecto al potencial de los nuevos monoplazas. La adaptación a los cambios tecnológicos y reglamentarios determinará los verdaderos niveles competitivos cuando los equipos enfrenten el inicio del campeonato en Baréin, punto de partida oficial de la temporada 2024 de Fórmula 1 tras los ensayos de pretemporada en el emirato asiático.