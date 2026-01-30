El Rey Felipe VI, de lo más sonriente, celebra su 58 cumpleaños trabajando

El Rey Felipe VI está de celebración, ya que este viernes 30 de enero cumple 58 años. Horas después de presidir con la Reina Letizia en Huelva el funeral en memoria de las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz, y lejos de despejar su agenda oficial en un día tan señalado, su Majestad ha cumplido con sus compromisos y ha comenzado su cumpleaños trabajando.

Puntual a las 10.00 horas, el Monarca ha recibido en el Palacio de la Zarzuela a la presidenta de la República de Eslovenia, Natasa Pirc Musar, con motivo de su visita a nuestro país para participar en el segundo Diálogo GWL Voices, una plataforma para analizar la realidad geopolítica actual y explorar soluciones en las que las mujeres actúen como agentes de transformación.

Un acto en el que Don Felipe ha recibido las felicitaciones de la prensa, que ha agradecido mostrándose de lo más sonriente. Y aunque no ha trascendido cómo será la celebración de su cumpleaños, sí sabemos que soplará las velas con su hija menor, la Infanta Sofía, que ha viajado desde Lisboa -donde está estudiando en la Universidad Forward College un Grado de Políticas y Relaciones Internacionales- a Madrid para presidir su segundo acto en solitario, una visita al Centro de Cría y Adiestramiento de la Fundación ONCE del perro guía en Boadilla del Monte.

Mientras tanto, la Reina Letizia no tiene este viernes ningún compromiso oficial, por lo que todo apunta a que el Rey celebrará este día tan especial junto a su mujer, su hija menor -ya que la Princesa Leonor se encuentra en la Academia General del Aire y del Espacio de San Javier (Murcia), continuando con su formación militar-, y su madre la Reina Sofía, que atraviesa un momento muy delicado a nivel anímico tras el fallecimiento el pasado 15 de enero de su hermana, amiga y fiel consejera Irene de Grecia.