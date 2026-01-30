El mercado transaccional de Argentina se estanca al movilizar un 0,4% más en 2025, según TTR Data

El análisis de las inversiones extranjeras en 2025 muestra que empresas de Estados Unidos han realizado la mayor cantidad de adquisiciones en Argentina, consolidándose como principal actor foráneo en el mercado, según consignó el informe anual de TTR Data. El estudio detalla que los inversores estadounidenses concretaron 23 operaciones de compra, manteniéndose por delante de compañías provenientes de Brasil y Reino Unido, que formalizaron 10 y 9 transacciones respectivamente. Estos movimientos destacaron dentro de un escenario donde el volumen total de operaciones experimentó sólo una leve variación respecto al año anterior, con una tendencia a la estabilidad en el número global de transacciones pero una caída en el valor de los acuerdos.

De acuerdo con los datos de TTR Data, el sector transaccional argentino registró en el año un total de 249 operaciones entre fusiones y adquisiciones, con un importe conjunto de 6.900 millones de dólares (5.774 millones de euros). Esta cifra representa un aumento interanual del 0,4% en la cantidad de acuerdos, aunque acompañada por una reducción del 36% en el valor total movilizado frente a los valores reportados en 2024. El informe recuerda que tanto las operaciones anunciadas como las cerradas componen esta estadística, lo que permite visualizar la dinámica completa del mercado durante el ejercicio evaluado.

En el análisis sectorial se observa que las áreas de internet, software y servicios tecnológicos mantuvieron el mayor dinamismo, con 27 transacciones documentadas. El medio TTR Data subraya que esta cifra no muestra variación respecto al ciclo anterior, lo que implica una consolidación en el protagonismo de estas industrias en el entorno transaccional local. El interés sostenido en estos segmentos se presenta en un contexto de transformación digital, donde empresas nacionales e internacionales han buscado oportunidades vinculadas a innovación y crecimiento en tecnología.

En cuanto a los destinos preferidos por los capitales argentinos fuera de su país, el estudio de TTR Data revela que las firmas locales han priorizado a Brasil con 18 inversiones, seguido de 11 transacciones en Estados Unidos y 8 en México. Este patrón indica una orientación hacia mercados regionales consolidados y hacia la economía estadounidense, que tradicionalmente ha ocupado un lugar prioritario en las estrategias de internacionalización de empresas argentinas.

El segmento de adquisición de activos, conocido como "asset acquisitions", arrojó parámetros diferentes a los del mercado de fusiones y adquisiciones tradicional. Según publicó TTR Data, durante el último año se concretaron 50 transacciones bajo esta modalidad, con un monto agregado de 615 millones de dólares (514 millones de euros). En términos interanuales, esto representa un crecimiento del 16% en la cantidad de operaciones y un ascenso del 39% en el valor global negociado, lo que marca una expansión relevante de este segmento específico del mercado.

Dentro del modelo de inversión de capital de riesgo o "venture capital", el informe identificó un total de 48 transacciones en el año, entre las que 36 tienen aportado un valor no confidencial conjunto de 521 millones de dólares (436 millones de euros). Al comparar estos datos con los del año anterior, se observa una caída del 25% en el número de acuerdos y una reducción del 43% en el valor conocido de esas operaciones, según el reporte de TTR Data.

Aunque el balance global muestra una leve variación positiva en la cantidad de transacciones y una reducción del importe total, algunos segmentos y mercados reflejan cambios notables que podrían influir en la configuración futura del sector transaccional argentino. Datos recogidos por TTR Data aportan contexto sobre el desempeño diferencial entre ramas productivas, las estrategias de internacionalización de las compañías nacionales y la evolución de modalidades de inversión alternativas como el capital de riesgo y la compra de activos. El estudio permite identificar los países y sectores clave que han dinamizado la actividad mientras otros muestran signos de retracción o estabilización.