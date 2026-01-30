El IPC de Alemania sube tres décimas en enero, hasta el 2,1%, y la subyacente una, al 2,5%

La tasa de inflación subyacente en Alemania mostró una ligera aceleración este enero, alcanzando el 2,5%, una décima más que el mes anterior, al excluir el coste de los alimentos y de la energía del cálculo. Según informó la Oficina Federal de Estadística (Destatis), el Índice de Precios de Consumo (IPC) alemán registró un incremento interanual del 2,1% para finalizar enero, lo que representó un aumento de tres décimas en comparación con diciembre. Destatis explicó que esta dinámica se relaciona con el comportamiento dispar de los diferentes componentes del IPC y el encarecimiento de bienes y alimentos, mientras la inflación armonizada, utilizada por Eurostat como referencia para la comparación europea, quedó también en el 2,1%, apenas por debajo del objetivo de estabilidad del Banco Central Europeo (BCE).

Los datos provisionales dados a conocer este viernes por Destatis mostraron que el alza de precios en Alemania respondió principalmente a la evolución de los costes en distintos sectores. La factura energética se redujo un 1,7% interanual, mejorando la caída previa del 1,3%. Esta bajada de los precios de la energía contribuyó a moderar la presión general sobre el índice global, aunque quedó contrarrestada por el encarecimiento de otros componentes clave.

El precio de los alimentos registró un avance del 2,1% en enero respecto al mismo mes del año anterior, situándose un punto y tres décimas por encima del incremento observado en diciembre, reportó Destatis. Este crecimiento en alimentos tuvo un impacto relevante sobre la cifra global de inflación, sobre todo en un contexto donde otros costes mostraron variaciones moderadas al alza o incluso descensos.

En cuanto al coste total de los bienes, los datos de Destatis señalaron un aumento del 1% en enero, seis décimas más que en el último registro de 2023. Paralelamente, los servicios experimentaron un incremento interanual del 3,2%, si bien este valor supuso una desaceleración de tres décimas comparada con el dato anterior. De acuerdo con la Oficina Federal de Estadística, esta combinación de alzas y retrocesos influyó en la tasa general, con sectores como alimentación y bienes orquestando la tendencia ascendente.

La inflación armonizada, usada por Eurostat para establecer comparaciones entre países de la eurozona e informar a las políticas del BCE, aumentó solo una décima respecto a diciembre y se ubicó en el 2,1%. Este porcentaje se mantiene próximo al límite del 2% considerado por el BCE como objetivo de estabilidad a medio plazo para los precios. La estabilidad en este indicador resulta relevante para el monitoreo de las tendencias inflacionarias en el bloque europeo y la eventual toma de decisiones sobre la política monetaria.

Según publicó Destatis, la lectura definitiva del IPC y demás componentes se difundirá el martes 17 de febrero, momento en el que se confirmarán o ajustarán las cifras provisionales presentadas hasta ahora. El comportamiento de la inflación en Alemania permanece bajo observación, tanto para los responsables de la política económica en el país como para las instituciones europeas, dadas las implicaciones que las tendencias de precios alemanas tienen en la economía de la eurozona.

El incremento registrado en enero contrasta con el comportamiento observado durante los meses anteriores, cuando la inflación mostró señales de moderación después de los picos registrados en años recientes. El papel relativo de los diferentes componentes dentro del cálculo inflacionario también refleja cambios en la demanda y la oferta de bienes y servicios, lo que impacta en el poder adquisitivo de los hogares en Alemania.

Destatis reiteró que los resultados provisionales confirman la importancia de seguir de cerca tanto la evolución de los precios individuales como los índices agregados, dado el papel que desempeñan en la fijación de políticas públicas y en el monitoreo de la estabilidad económica. Los factores que incidieron este mes, como la dinámica del precio de la energía y la variación en los alimentos, se analizarán con detalle en el informe definitivo previsto para mediados de febrero.