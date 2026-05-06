Rusia y Ucrania guardan silencio tras el comienzo del plazo de tregua propuesto por Kiev

Kiev, 6 may (EFE).- Los dirigentes y portavoces oficiales de Ucrania y Rusia no se han pronunciado sobre el alto el fuego propuesto por Kiev en las primeras horas del miércoles, en cuya medianoche comenzaba el plazo de tregua planteado por los ucranianos, al que Moscú nunca llegó a dar una respuesta oficial.

El canal de Telegram de la Fuerza Aérea ucraniana, que informa a diario en tiempo real de la entrada de misiles y drones rusos al espacio aéreo ucraniano, ha dado cuenta desde la medianoche de este miércoles del lanzamiento de bombas aéreas en zonas cercanas al frente y de algunos drones contra regiones del noreste, el sureste y el sur de Ucrania.

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La cuenta refleja una actividad menos intensa de lo habitual por lo que respecta a los ataques de larga distancia rusos.

Las autoridades locales y regionales de la región ucraniana de Járkov (noreste) han informado de la caída de drones Shahed rusos.

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Rusia también ha atacado en las primeras horas del miércoles la parte de la región ucraniana de Zaporiyia (sureste) que sigue bajo control de Kiev.

El presidente Volodímir Zelenski había propuesto una tregua indefinida a partir de la pasada medianoche en respuesta a la declaración de una tregua temporal unilateral por parte del Kremlin para los días 8 y 9 de mayo con motivo de la conmemoración en Rusia de la victoria soviética sobre los nazis.

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La efeméride se celebra todos los años en Rusia el 9 de mayo con un gran desfile militar en Moscú.

Durante la tarde del martes, antes de que comenzara a medianoche el plazo de tregua propuesto por Ucrania, las fuerzas rusas mataron a al menos 20 civiles en Ucrania con tres ataques separados a zonas residenciales de las ciudades de Zaporiyia, Kramatorsk y Dnipró. EFE

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