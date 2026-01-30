El deporte se une a la campaña de AECC 'Brazaletes de la Esperanza'por el cuidado y autonomía de los pacientes de cáncer

El uso de una cinta verde, inspirada en el formato de los brazaletes que suelen emplearse en señal de luto pero con el color de la esperanza, identificará a miles de deportistas de todo el país durante los eventos oficiales programados para los fines de semana del 30 de enero y 6 de febrero. Esta acción busca que el símbolo se convierta en un referente común y visible para sensibilizar sobre la realidad que afrontan las personas con cáncer y sus familias. Según publicó la Asociación Española contra el Cáncer (AECC), la campaña se enmarca en la edición 2026 de la iniciativa ‘Brazaletes de la Esperanza’, con el lema ‘El símbolo que nos une’, y tiene entre sus principales objetivos reclamar una atención personalizada e integral que humanice la experiencia de los afectados.

La AECC detalló que esta acción social coincide con el Día Mundial contra el Cáncer, celebrado el 4 de febrero, y forma parte de un movimiento social al que se han sumado todos los deportes, empresas e instituciones. De acuerdo con el medio, la iniciativa, en marcha desde 2024 y en su tercera edición este año, busca centrar el debate en la necesidad de un modelo de atención que ponga a la persona en el centro del sistema asistencial, no solo para mejorar la relación y la ética en el trato, sino también por el impacto directo que esto tiene en la salud y en los resultados clínicos.

‘Brazaletes de la Esperanza’ cuenta con la participación de numerosos equipos de competiciones deportivas de todo el país. La AECC indicó que el movimiento abarca conjuntos de las principales ligas y federaciones de España. Entre quienes se han sumado, se encuentran equipos de las competiciones oficiales de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), LALIGA EA SPORTS, LALIGA HYPERMOTION, LALIGA GENUINE Moeve, Liga F Moeve, Federación Española de Baloncesto, Liga Endesa ACB, Real Federación Española de Balonmano, Liga NEXUS Energía ASOBAL, Real Federación Española de Rugby, Real Federación Española de Hockey y Real Federación Española de Voleibol.

El lazo verde, símbolo elegido para la campaña, representa a la AECC y se utiliza en esta ocasión para acompañar, sostener y dar un mensaje de esperanza a quienes conviven con la enfermedad. La organización explicó que, a diferencia del color negro asociado a la tristeza o el duelo, el verde busca identificar la causa de la lucha contra el cáncer y crear un sentimiento colectivo de apoyo. Según consignó el medio, la campaña también pretende dar máxima voz posible a su mensaje al involucrar, no solo a grandes clubes de la élite, sino también a equipos regionales y locales. El objetivo reside en acercar la reivindicación y la visibilidad a todo el territorio nacional, especialmente a las comunidades más pequeñas y diversas.

La AECC destacó en su comunicado que ‘Brazaletes de la Esperanza’ pretende situar las necesidades de los pacientes y sus familiares como prioridad del sistema. Por eso, la iniciativa va más allá de la mera concienciación: la organización describe su esfuerzo por ofrecer servicios gratuitos que responden a las demandas detectadas entre quienes afrontan un diagnóstico oncológico y sus familiares. Entre estos servicios se incluyen fisioterapia, asesoramiento en nutrición, asistencia jurídico-laboral, logopedia y otras prestaciones orientadas tanto a la recuperación como al bienestar integral.

El movimiento que la AECC ha buscado consolidar con estas campañas se apoya en la idea de que el cáncer afecta a todos los sectores de la sociedad y que el deporte, con su gran proyección mediática y su capacidad de movilización, puede contribuir a sensibilizar y a dar visibilidad a la causa. Según explicó la Asociación, la extensión del mensaje a través del deporte tiene un doble impacto: permite que la sociedad se implique y, al mismo tiempo, normaliza la conversación en torno a los retos cotidianos a los que se enfrentan pacientes y familiares.

El lema de este año, ‘El símbolo que nos une’, refuerza el intento de construir una identidad simbólica compartida, uniendo a deportistas, pacientes, familias y cuidadores en el reclamo de una atención con perspectiva humana y personal. La AECC subrayó que la suma de esfuerzos mediante la participación en eventos deportivos posibilita que la campaña llegue a amplios sectores de la población y multiplique el alcance de su mensaje.

El medio también reportó que la presencia del lazo verde en estadios, pistas y pabellones españoles persigue hacer más visible la necesidad de adaptar la atención sanitaria a cada caso y circunstancia. La AECC señala que la personalización de los tratamientos y del acompañamiento repercute de manera directa no solo en la experiencia emocional, sino en los datos de recuperación y bienestar de los usuarios del sistema de salud.

Esta campaña coincide con la mejora de la cartera de servicios ofrecidos por la AECC, que ha ampliado su cobertura a nuevas áreas como la logopedia y el asesoramiento jurídico-laboral. Según la Asociación, estos servicios se ofrecen de forma gratuita para garantizar que ninguna persona diagnosticada, ni sus familiares, quedan excluidos por motivos económicos o de otra índole.

La AECC aclaró que el movimiento ‘Brazaletes de la Esperanza’ ha evolucionado desde su lanzamiento en 2024, cuando se presentó como una campaña específica dirigida a sensibilizar y a agrupar al deporte en torno a una causa común. En su tercera edición, la entidad describe el crecimiento de la campaña como un movimiento cada vez más mayoritario, apoyado no solo por entidades deportivas sino también por empresas y organismos comprometidos.

La idea central, según remarcó la Asociación y difundió el medio, consiste en transformar la experiencia del cáncer para pacientes y familias en España, superando barreras de estigmatización y poniendo el acento en el apoyo, la autonomía y el acompañamiento a lo largo de todo el proceso. Con el despliegue de los lazos verdes y la implicación del deporte español en todos sus niveles, la iniciativa busca consolidar ese símbolo capaz de unificar esfuerzos en torno a la prevención, el tratamiento y la humanización del cáncer.