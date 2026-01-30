ConArtritis beneficia a 11 asociaciones y 14 delegaciones con un proyecto de fortalecimiento

La elaboración de una video-guía práctica sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y materiales enfocados en igualdad de género forman parte de los recientes esfuerzos impulsados por la Coordinadora Nacional de Artritis (ConArtritis) para alinear el desarrollo institucional de sus entidades con principios de equidad y sostenibilidad. Según informó el medio ConArtritis, esta estrategia corresponde al proyecto "Trabajamos en Red", implementado durante 2025 dentro del territorio español, cuyo propósito principal ha sido consolidar y profesionalizar tanto asociaciones como delegaciones vinculadas a la organización.

Tal como publicó ConArtritis, la iniciativa "Trabajamos en Red" ha beneficiado directamente a 11 asociaciones y 14 delegaciones vinculadas al ámbito de la artritis y la espondiloartritis, a través de un conjunto de acciones coordinadas con alcance estatal. El proyecto se ha caracterizado por un acompañamiento constante hacia las entidades, incluyendo asesoramiento especializado, elaboración y distribución de materiales de apoyo, reuniones periódicas para seguimiento, sesiones telemáticas y atención personalizada. En total, se han contabilizado 100 intervenciones realizadas mediante llamadas telefónicas, correos electrónicos, sistemas de mensajería y videollamadas, lo que ha permitido ofrecer respuestas adaptadas a las demandas específicas de cada organización.

Entre los logros alcanzados con la aplicación de este proyecto, la Coordinadora Nacional de Artritis destaca la incorporación de una nueva asociación a su red estatal y el fortalecimiento de varias delegaciones existentes. Además, ConArtritis especificó que el acompañamiento brindado ha sido fundamental en procesos como la gestión de registros administrativos, la visibilización institucional y la planificación de actividades adaptadas a los objetivos de las entidades locales y regionales. Según consignó el medio, estos avances han propiciado un escenario más colaborativo, en el que el intercambio de experiencias y buenas prácticas entre asociaciones se ha constituido como un eje central del fortalecimiento sectorial.

El énfasis en el trabajo colaborativo ha sido uno de los elementos más destacados del proyecto, conforme detalló ConArtritis. Algunas de las acciones que han favorecido esta colaboración han incluido el intercambio de metodologías, la recopilación de experiencias exitosas y la creación de espacios virtuales para la resolución conjunta de retos organizativos. Estas dinámicas han permitido reforzar la capacidad operativa de cada una de las entidades participantes e impulsar soluciones adaptadas a las realidades heterogéneas de las personas afectadas por la artritis y la espondiloartritis.

De acuerdo con la información difundida por ConArtritis, todos los recursos generados dentro del proyecto, como la video-guía sobre ODS y los materiales sobre igualdad de género, han sido distribuidos a las asociaciones y delegaciones para facilitar su implementación directa en los territorios. Estos materiales, de carácter práctico, están diseñados para apoyar la adopción de enfoques basados en la responsabilidad social, la equidad y la sostenibilidad a nivel institucional. "Este proyecto ha permitido reforzar el acompañamiento a las asociaciones y delegaciones, dotándolas de herramientas y apoyo continuado para mejorar su organización y su capacidad de respuesta. El trabajo en red facilita la coordinación entre entidades y contribuye a que puedan ofrecer una atención más estructurada y eficaz a las personas con artritis y espondiloartritis desde el ámbito territorial", afirmó Laly Alcaide, directora de ConArtritis, en declaraciones recogidas por el propio medio.

El soporte financiero que ha posibilitado el desarrollo de "Trabajamos en Red" proviene de fondos públicos asignados a actividades de interés general consideradas de carácter social. ConArtritis reportó que estas ayudas se gestionan a partir de las asignaciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el Impuesto sobre Sociedades, canalizadas a través del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. La Confederación, como entidad gestora, se encarga de facilitar el asesoramiento requerido por las asociaciones y de llevar a cabo un seguimiento minucioso durante la realización de los proyectos prioritarios del sector.

El marco general en el que se inscribe esta iniciativa corresponde al Programa Estratégico de Fortalecimiento Institucional que promueve la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE). Según difundió ConArtritis, dicho programa está orientado a robustecer los cimientos organizativos del movimiento asociativo en España, dotando a las entidades de herramientas innovadoras y de mecanismos de apoyo que contribuyan a su adaptación frente a los retos locales y estatales emergentes.

Las acciones impulsadas por "Trabajamos en Red" no solo han incidido sobre cuestiones organizativas internas, sino que también han fomentado la proyección institucional y la implementación de nuevos métodos para la atención de personas afectadas. El medio ConArtritis enfatizó que la respuesta ágil ante las necesidades identificadas ha sido posible gracias a la estructura establecida de atención y acompañamiento adaptativa. En síntesis, el proyecto ha logrado consolidar una red más profesionalizada y mejor preparada para responder ante desafíos presentes y futuros que impactan a quienes conviven con la artritis y la espondiloartritis en el país.