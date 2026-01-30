CaixaBank gana 5.891 millones en 2025, un 1,8% más

La revisión al alza en los objetivos de crecimiento y rentabilidad para 2027 se produjo después de que CaixaBank superara sus previsiones en el cierre de 2025. Según el comunicado enviado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y reproducido por diversos medios, la entidad atribuyó estos resultados principalmente al dinamismo del negocio y a un rendimiento en las áreas de crédito y recursos gestionados que se mantuvo por encima de lo anticipado para el primer año del Plan Estratégico 2025-2027.

El beneficio neto de CaixaBank al finalizar 2025 alcanzó los 5.891 millones de euros, lo que representa un aumento del 1,8% en comparación con los resultados del año anterior. La entidad detalló en su remisión a la CNMV que este incremento se vinculó al fuerte impulso de la actividad comercial. El consejero delegado del grupo, Gonzalo Gortázar, señaló que 2025 resultó “un gran año” y afirmó que se rebasaron los objetivos establecidos, lo que ha llevado al banco a revisar sus metas de crecimiento y rentabilidad de cara a los próximos ejercicios, tal como publicó la entidad.

La retribución a los accionistas experimentó también un cambio significativo a raíz del desempeño anual. El consejo de administración aprobó la propuesta a la Junta General de Accionistas de repartir un dividendo complementario de 2.320 millones de euros, que equivale a 0,3321 euros brutos por acción y se abonará el próximo mes de abril con cargo a los resultados de 2025. Según reportó CaixaBank, al sumar este reparto al dividendo ordinario, la remuneración total al accionista correspondiente al ejercicio 2025 supondrá el 59,4% del beneficio neto consolidado, alcanzando los 50 céntimos brutos por acción y sumando hasta 3.499 millones de euros, un 15% más respecto al año anterior. Además, el banco ratificó su intención de mantener para 2026 una política de dividendos con distribuciones a cuenta de entre el 30% y el 40% del beneficio neto del primer semestre, y otra complementaria para situar la distribución total entre el 50% y el 60% del beneficio anual consolidado.

El informe remitido también abordó la evolución de los principales indicadores de negocio. CaixaBank cerró 2025 con un volumen de negocio consolidado de 1,1 billones de euros, suponiendo un crecimiento del 6,9% respecto a 2024. La cartera de crédito sano aumentó un 7%, situándose en 376.182 millones de euros, lo que implicó 24.671 millones adicionales. Dentro de este incremento, el crédito sano a empresas creció en 12.373 millones (un 7,6% más), mientras que para la adquisición de viviendas el aumento fue de 8.484 millones (6,5%), y el crédito al consumo registró una expansión de 2.560 millones (12,4%).

En gestión de recursos de clientes, la entidad informó que estos ascendieron a 731.936 millones de euros, un 6,8% más que el año previo. Dentro de esta categoría, los recursos en balance totalizaron 524.626 millones, con un incremento del 5,8%, y el ahorro a largo plazo ascendió a 65.984 millones, representando un ligero avance del 0,5%. Los activos bajo gestión presentaron una variación positiva del 10,9%, situándose en 202.860 millones, influenciados tanto por el comportamiento favorable de los mercados como por las cifras de suscripción. El patrimonio administrado en fondos de inversión, carteras y Sicavs llegó a 150.947 millones, un 13,4% más, y los planes de pensiones alcanzaron 51.913 millones, con un crecimiento del 4,2%.

El neobanco Imagin, que forma parte del grupo CaixaBank, consolidó su posición como vehículo para la captación de nuevos clientes, según la entidad. Al finalizar el año, Imagin contaba con aproximadamente 4 millones de clientes, un 10% más, y un volumen de negocio de 22.000 millones, lo que representa una subida del 25%. CaixaBank destacó que alrededor de la mitad de sus nuevos clientes particulares en España se incorporaron a través de Imagin, que ha alcanzado una cuota del 9% en el mercado de nóminas.

Respecto a la cuenta de resultados, CaixaBank señaló que el ejercicio estuvo condicionado por la disminución de los tipos de interés, aunque esta circunstancia se compensó parcialmente con un repunte en la actividad comercial. El rendimiento sobre el capital tangible (ROTE) se ubicó en 17,5% y la ratio de eficiencia, que mide el equilibrio entre ingresos y costes operativos, se situó en 39,4%. La entidad reportó una reducción del margen de intereses del 3,9% en el año, hasta 10.671 millones de euros, si bien en la segunda mitad del ejercicio se observaron incrementos del 1,4% y del 1,5% en los dos últimos trimestres, señalando una recuperación progresiva. Los ingresos por servicios ascendieron a 5.266 millones, lo que supone un alza del 5,4%, mientras que los dividendos se redujeron un 39,1%, hasta 61 millones, tras la salida de la posición en Telefónica durante 2024. Los resultados atribuidos a entidades participadas mediante el método de la participación mostraron un avance del 10,2%, hasta 288 millones de euros.

El margen bruto del banco subió un 2,5% en el año, totalizando 16.270 millones de euros. Los gastos de administración y amortización escalaron hasta 6.415 millones, un 5% más. Así, el margen de explotación se situó en 9.855 millones, reflejando un incremento del 0,9%. El impuesto sobre el margen de intereses y comisiones pagado por la entidad fue de 611 millones, por encima de los 493 millones registrados en 2024.

En lo relativo a la calidad del activo, el saldo de créditos dudosos se rebajó en 1.611 millones durante 2025, lo que permitió que la ratio de morosidad descendiera hasta el 2,1%, mejorando cinco décimas respecto al 2,6% de 2024. La cobertura de dudosos se fijó en el 77% y el coste del riesgo disminuyó al 0,22%. CaixaBank detalló que los activos líquidos totales del grupo ascendieron a 171.830 millones de euros y el Liquidity Coverage Ratio (LCR) del grupo alcanzó el 202%. En cuanto al capital, la ratio Common Equity Tier 1 (CET1) se elevó hasta el 12,6%, frente al 12,2% registrado el año anterior.

Según la información oficial proporcionada por CaixaBank y difundida por distintas plataformas, los resultados de 2025 reflejan un ejercicio de crecimiento en los principales indicadores financieros y de negocio, acompañado de mejoras en la gestión del riesgo y con políticas de remuneración a los accionistas que buscan mantener la confianza e incentivar la inversión en la entidad de cara al futuro próximo.