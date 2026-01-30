Bluesky enfoca 2026 con nuevas funciones de publicación de contenidos, descubrimiento de perfiles e interoperabilidad

El descenso de usuarios activos, que según datos recogidos por Forbes alcanzó el 40 por ciento interanual desde octubre de 2025, ha motivado a Bluesky a buscar estrategias para fortalecer su base de usuarios y aumentar la retención de quienes ya utilizan la plataforma. De acuerdo con la información publicada por Forbes y un comunicado reciente del jefe de producto de Bluesky, Alex Benzer, la empresa apunta a 2026 con un enfoque centrado en la expansión de funciones y la mejora de la experiencia del usuario.

Bluesky, reconocida como una red social de microblogging que utiliza un protocolo abierto y ofrece feeds personalizables y algoritmos configurables, ha mencionado que estos elementos han permitido reunir a millones de usuarios. Sin embargo, el medio Forbes detalló que, pese a estos avances, un número considerable de personas aún no se ha incorporado o abandonó la plataforma tras una experiencia inicial.

El jefe de producto de la compañía, Alex Benzer, explicó en un comunicado que la prioridad actual es consolidar “una base sólida” que incentive a los usuarios a permanecer en la red, facilitando la publicación de contenidos y favoreciendo el descubrimiento de perfiles relevantes y de nuevos contenidos. Entre las medidas específicas, Benzer señaló el desarrollo de funciones fundamentales, como la posibilidad de guardar borradores de publicaciones que podrán editarse antes de su publicación definitiva. También destacó la necesidad de mejorar la gestión de los contenidos multimedia; actualmente, la plataforma permite videos de hasta tres minutos, pero según Benzer, ese límite resulta insuficiente y el proceso de carga debería ser más ágil. Además, el número de fotografías por publicación está limitado a cuatro y la compañía planea ampliar esta posibilidad y simplificar la creación de hilos de conversación.

En relación con la recomendación de perfiles, Bluesky evalúa formas de optimizar el sistema de “a quién seguir”, ya que, en palabras de Benzer citadas por Forbes, las sugerencias acertadas de perfiles enriquecen notablemente la experiencia de los usuarios. Según reportó el mismo medio, la creación de vínculos entre personas sigue siendo el objetivo central de la aplicación.

Otras mejoras incluidas en la hoja de ruta están destinadas al feed de Descubrimiento. Benzer reconoció que, si bien se ha registrado un avance importante, persisten retos. Para abordarlos, la compañía está explorando la implementación de etiquetas temáticas, las cuales servirán para que los usuarios localicen publicaciones de su interés y organicen el contenido en torno a temas y afinidades particulares.

Asimismo, uno de los propósitos inmediatos consiste en robustecer la sensación de inmediatez en la plataforma. Benzer indicó a Forbes que Bluesky trabaja en el desarrollo de herramientas que permitan ofrecer feeds personalizados vinculados a eventos en tiempo real, como transmisiones deportivas o momentos políticos significativos, facilitando así el acceso rápido y contextual a contenidos relevantes.

Respecto a la interoperabilidad, Benzer comunicó que Bluesky busca ampliar el ecosistema de aplicaciones que comparten el protocolo abierto denominado Atmosphere. El medio Forbes consignó que pronto habrá opciones para integrar y conectar perfiles entre distintas plataformas que forman parte de este ecosistema, con el objetivo de mejorar la conectividad y el intercambio de información entre aplicaciones afines.

Según recalcó Bluesky, todas estas mejoras buscan no solo reforzar la captación de nuevos usuarios, sino también recuperar a quienes se alejaron de la plataforma tras probarla en sus etapas iniciales, en un intento por consolidar un crecimiento sostenido en el corto y mediano plazo, según el panorama presentado por Forbes y los responsables de la compañía.